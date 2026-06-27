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MIMORIADNY ONLINE Krym vyhlásil núdzový stav: Ukrajinské útoky silnejú, Rusko hlási výpadky paliva

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: TASR/AP/Evgeniy Maloletka)
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TASR

MOSKVA - Úrady na anektovanom Kryme v piatok vyhlásili núdzový stav s cieľom zmierniť dôsledky zosilňujúcich sa ukrajinských vzdušných útokov na polostrov, informovala o tom agentúra AFP. Situáciu sledujeme online.

Naživo z Ukrajiny

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6:52 Poľský minister zahraničných vecí Radoslaw Sikorski vyhlásil, že rozhodnutie prezidenta Karola Nawrockého odobrať prezidentovi Volodymyrovi Zelenskému poľské vyznamenanie Rad Bieleho orla bolo nevhodnou reakciou na nedávny diplomatický spor medzi Varšavou a Kyjevom.

6:44 V Lotyšsku odsúdili dvoch ľudí usvedčených zo špionáže pre Rusko. Za zhromažďovanie a odovzdávanie utajovaných informácií uložil súd v Rige mužovi a žene šesťročný a päťročný trest odňatia slobody. Verdikt ešte nie je právoplatný, informuje agentúra DPA.

6:03 Ruský dron 26. júna zasiahol civilný minibus v Dnepropetrovskej oblasti na Ukrajine, pričom zabil dvoch ľudí a najmenej 12 ďalších vrátane dvoch detí utrpelo zranenia.

Krym vyhlásil núdzový stav pre silnejúce ukrajinské vzdušné útoky

Úrady na anektovanom Kryme v piatok vyhlásili núdzový stav s cieľom zmierniť dôsledky zosilňujúcich sa ukrajinských vzdušných útokov na polostrov, informovala o tom agentúra AFP. Oznámenie prichádza v čase nedostatku pohonných hmôt a výpadkov elektrickej energie, ktoré vyvolali ukrajinské útoky na logistické trasy a ropné zariadenia na Kryme, ako aj vo zvyšku Ruskom okupovaných častí Ukrajiny a na juhu samotného Ruska.

„Bolo prijaté rozhodnutie podpísať nariadenia o vyhlásení regionálneho núdzového stavu v Krymskej republike a meste Sevastopoľ,“ uviedol Moskvou dosadený gubernátor Sergej Aksionov na platforme Telegram. Podľa Aksionova má stav núdze umožniť „rýchle riešenie úloh súvisiacich so zabezpečením stabilného fungovania vo všetkých oblastiach“.

Kyjev v poslednom období zintenzívnil vzdušné útoky, ktoré označuje za spravodlivú odplatu za takmer každodenné ruské útoky na ukrajinských civilistov a energetickú infraštruktúru od začiatku ruskej invázie vo februári 2022. „Robíme všetko pre to, aby sme prinútili Rusko ukončiť vojnu a obnoviť spravodlivosť. A práve Krym je v centre tejto politiky zabezpečenia spravodlivosti,“ napísal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na sociálnej sieti. Na Kryme sa nachádza množstvo ruských vojenských základní a polostrov slúži ako odrazový mostík pre vojenské operácie vo vojne. „Dnes Ukrajina Rusko pripravuje o túto základňu a dáva bodku za jeho pokusmi normalizovať vojnu,“ dodal Zelenskyj.

Obyvateľka Moskvy, ktorá trávi dovolenku vo Feodosii na juhovýchodnom pobreží Krymu, tento týždeň pre AFP telefonicky uviedla, že „všetci sa boja – miestni aj návštevníci“. „Báli sme sa, že sa už nikdy nezobudíme, celú noc sme sa modlili,“ povedala po jednom z nedávnych nočných útokov. „Obloha vyzerala ako vo filme Hviezdne vojny,“ dodala.

Napriek vojne, ktorá si vyžiadala desaťtisíce obetí a zdevastovala rozsiahle oblasti Ukrajiny, zostáva Krym obľúbenou dovolenkovou destináciou pre ruských turistov. Ukrajinské ministerstvo obrany v pondelok uviedlo, že útoky jeho ozbrojených síl „ukončujú plážovú sezónu na Kryme“.

Viac o téme: VojnaRuskoVladimir PutinUkrajinaVolodymyr Zelenskyj
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MIMORIADNY ONLINE Krym vyhlásil núdzový stav: Ukrajinské útoky silnejú, Rusko hlási výpadky paliva

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