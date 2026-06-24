Koaliční politici v centre kauzy: Nemocnica mala prijímať pacientov mimo poradia, prípad preveruje prokuratúra

VARŠAVA - Poľsko rieši kauzu zvýhodňovania politikov vládnej koalície vo varšavskej Južnej nemocnici a možných finančných nezrovnalostí pri fungovaní urgentného príjmu. Prípad preverujú prokuratúra a viaceré kontrolné orgány, informuje o tom agentúra PAP.
Poľský portál Zero informoval, že niektorí politici a osoby spojené s vládnou Občianskou koalíciou (KO) mali byť na urgentnom príjme prijímaní mimo bežného poradia a využívali oddelené priestory určené na čakanie.
Lekár v centre pozornosti
V centre pozornosti médií stojí lekár a komunálny politik Dawid Kacprzyk, ktorý pôsobil na urgentnom príjme. Médiá upozornili na podozrenia týkajúce sa vykazovania jeho pracovného času a služieb poskytovaných nemocnici.
Miliónové zárobky
Lekár bol koordinátorom urgentu napriek tomu, že nemal príslušnú špecializáciu, a za rok pôsobenia zarobil 1,6 milióna zlotých (373.000 eur). Okrem toho v čase, keď mal službu v nemocnici, vystupoval v televízii alebo vykonával činnosti súvisiace so svojou politickou kariérou. Kacprzyk po zverejnení informácií odstúpil z politických funkcií a nemocnica s ním ukončila spoluprácu.
Varšavská prokuratúra vedie vyšetrovanie zamerané na možné spôsobenie škody nemocnici a preveruje aj hospodárenie zariadenia. Kontroly sa týkajú využívania verejných prostriedkov a organizácie práce na urgentnom príjme. Minister spravodlivosti Waldemar Žurek uviedol, že lekár, ktorý na nezrovnalosti upozornil, má byť v stredu vypočutý vyšetrovateľmi.