DRÁMA vo vzduchu: 18 parašutistov muselo núdzovo pristáť, štyria havarovali! Traja sú v kritickom stave

ROKYCANY - V českých Rokycanoch sa vážne zranili štyria parašutisti, ktorí zrejme vplyvom nepriaznivého počasia havarovali. S ťažkými zraneniami predovšetkým pohybového aparátu boli transportovaní na urgentné príjmy nemocníc v Plzni a Prahe. Traja z nich utrpeli život ohrozujúce poranenia, povedal hovorca záchranárov Martin Štěpán. Polícia s hasičmi a záchranármi pátrala po 18 parašutistoch na deviatich padákoch, uviedla krajská hovorkyňa polície Barbora Kunešová.
Parašutisti havarovali podľa zistení ČTK v okolí rokycanského kúpaliska a Husových sadov, ktoré sa nachádzajú blízko letiska, okolo 15.00 h. Na miesto havárie boli povolaní zástupcovia Ústavu pre odborné zisťovanie príčin leteckých nehôd. Polícia podľa Kunešovej vyšetruje podozrenie zo spáchania prečinu ublíženia na zdraví. Polícia kvôli pokračujúcemu vyšetrovaniu žiada o súčinnosť svedkov udalosti. "Ak niekto môže podať akúkoľvek informáciu či má udalosť zaznamenanú na fotkách alebo videu, môže sa prihlásiť na tiesňovú linku 158 alebo na ktorúkoľvek policajnú službu," oznámila Kunešová.
Podľa Štěpána sú traja pacienti v kritickom stave. "Všetky štyri osoby utrpeli zranenia pohybového aparátu, teda zlomeniny dlhých kostí," povedal. Dvaja zranení boli transportovaní letecky, jeden plzenskou leteckou záchrannou službou do Fakultnej nemocnice Plzeň Lochotín, druhý policajným vrtuľníkom do pražskej Ústrednej vojenskej nemocnice. Ďalšie dve osoby záchranári previezli do nemocnice Plzeň Lochotín pozemnou cestou.
"Malo dôjsť k zoskoku celkovo deviatich parašutistov, ale v tandeme, takže spolu 18 osôb. Štrnástim parašutistom na siedmich padákoch sa podarilo dopadnúť v poriadku, štyria parašutisti (dva padáky) dopadli zrejme kvôli poveternostným podmienkam na iné ako stanovené miesto," povedala hovorkyňa polície.
Štěpán potvrdil, že 14 parašutistov nebolo zranených ani ľahko. Vzhľadom na väčší počet osôb ale bola udalosť riešená ako mimoriadna s hromadným postihnutím osôb, dodal. "Na mieste zasahovali dve lekárske posádky, päť záchranárskych a inšpektor prevádzky," povedal hovorca.
Zasahovalo tiež niekoľko jednotiek hasičov. "Vycestovali sme na pád parašutistov, nakoniec sa ukázalo, že ide o viacerých parašutistov. Následne sme pomáhali polícii s vyhľadávaním osôb a záchrannej službe s ich transportom," povedal riadiaci dôstojník hasičov Štefan Livinka.