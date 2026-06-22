USA v rámci dohody dočasne zrušili sankcie na iránsku ropu

WASHINGTON - Americké ministerstvo financií v pondelok vydalo povolenie, ktorým sa na najbližšie dva mesiace rušia sankcie na ťažbu, dodávky a predaj surovej ropy, ropných a petrochemických produktov iránskeho pôvodu. Washington sa k tomuto kroku zaviazal v rámci minulotýždňovej rámcovej dohody s Teheránom. Informuje o tom agentúra Reuters.
Všeobecnú licenciu s platnosťou do 21. augusta ministerstvo oznámilo počas americko-iránskych rokovaní v Švajčiarsku zameraných na dosiahnutie konečnej mierovej dohody, cestu ku ktorej otvoril podpis tzv. memoranda o porozumení minulú stredu.
„V súlade s prebiehajúcimi produktívnymi rokovaniami vo Švajčiarsku sa Irán zaviazal zabezpečiť voľný a otvorený tranzit v Hormuzskom prielive a povoliť vstup inšpektorov Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) do svojej krajiny,“ uviedol v pondelok k dočasnému zrušeniu sankcií na sieti X americký minister financií Scott Bessent.
Irán vývoz ropy považoval za jeden z kľúčových sľubov
Spojené štáty sa na základe memoranda o porozumení zaviazali udeliť výnimku na vývoz iránskej ropy, ropných produktov a derivátov, ako aj na všetky súvisiace služby, ako sú bankové transakcie, poistenia a doprava.
Iránske ministerstvo zahraničných vecí už predtým naznačilo, že svoj vývoz ropy považuje za jeden z kľúčových sľubov, ktoré musia USA splniť, aby mohlo nastať pokrok v rokovaniach o konečnej mierovej dohode. Všeobecná licencia vydaná v pondelok podľa Reuters umožňuje dovoz ropy, petrochemických a ropných produktov iránskeho pôvodu do USA, ak je to potrebné na dokončenie ich predaja alebo dodávky. Naopak, výnimka sa nevzťahuje na transakcie, na ktorých sa podieľa Severná Kórea alebo Kuba.