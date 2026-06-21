Irán neustupuje: Jadrovú zbraň odmieta, uránu sa však nevzdá

TEHERÁN - Iránsky prezident Masúd Pezeškiján v nedeľu opätovne zdôraznil, že Teherán je ochotný poskytnúť záruky, že krajina neusiluje o jadrovú zbraň. Trval však na tom, že Irán sa nevzdá svojho práva na obohacovanie uránu. Upozornila na to agentúra AFP.
„Spojené štáty požadujú, aby Irán nevyrobil atómovú bombu. Nie je to nič nové a môžeme aj písomne potvrdiť, že výrobu bomby nemáme v úmysle,“ citovala Pezeškijána prezidentská webová stránka. „Nezriekneme sa však nášho práva na obohacovanie a druhej strane nezostane nič iné, ako toto právo akceptovať,“ dodal.
Rokovanie vo Švajčiarsku
Jeho vyjadrenia prišli v čase, kedy sa iránski a americkí vyjednávači majú neskôr v nedeľu stretnúť na rokovaniach vo Švajčiarsku.Irán predtým uviedol, že hlavnou témou týchto rozhovorov bude prebiehajúci konflikt v Libanone medzi Izraelom a proiránskym libanonským militantným hnutím Hizballáh, ako aj otázky zmrazených iránskych financií a predaja iránskej ropy. Hovorca ministerstva zahraničných vecí Esmáíl Bakájí na sieti X v nedeľu zdôraznil, že vojna v Libanone musí skončiť. Táto požiadavka je súčasťou memoranda o porozumení, ktoré Washington a Teherán uzavreli v stredu.
„Bez implementácie týchto ustanovení, najmä prvého odseku (ukončenie vojny na všetkých frontoch vrátane Libanonu), nie je možné vstúpiť do fázy rokovaní o konečnej dohode,“ uviedol v príspevku. Spomínané memorandum malo otvárať cestu k rokovaniam o konečnej mierovej dohode medzi krajinami, ktorá by oficiálne ukončila vojnu na Blízkom východe.