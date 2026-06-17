V súvislosti s údajným útokom na podujatí UFC v Bielom dome zadržali päť osôb

WASHINGTON - Americké ministerstvo spravodlivosti obvinilo piatich mužov z údajného plánovania útoku na podujatí zmiešaných bojových umení s názvom UFC Freedom 250, ktoré sa uskutočnilo v nedeľu v Bielom dome. Podozriví sú vo veku 19 až 32 rokov, informuje o tom agentúra DPA.
Tieto osoby sú obvinené zo sprisahania s cieľom naplánovať a uskutočniť útok s veľkým počtom obetí, zameraný na predstaviteľov americkej vlády a ďalších účastníkov podujatia, uviedlo ministerstvo spravodlivosti v tlačovej správe. Rezort dodal, že k zadržaniam došlo cez víkend v štátoch Ohio, Missouri, Nebraska a Kalifornia.
„Sprisahanci údajne plánovali nasadiť drony vyzbrojené výbušninami v areáli podujatia UFC Freedom 250 a v jeho okolí s cieľom vynútiť jeho evakuáciu a následne nasadiť ostreľovačov, ktorí by strieľali na ‚veľmi významné ciele‘ v utekajúcom dave,“ potvrdilo ministerstvo.
O prekazení tohto útoku informoval ešte skôr v utorok riaditeľ Federálneho úradu pre vyšetrovanie (FBI) Kash Patel. Bezpečnostné zložky USA sa podľa jeho vyjadrenia o možnej hrozbe dozvedeli v stredu 10. júna a útok tak úspešne prekazili. Podujatie v Bielom dome sa konalo pri príležitosti 80. narodenín prezidenta Donalda Trumpa ako súčasť osláv 250. výročia prijatia Deklarácie nezávislosti.