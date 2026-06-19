Piatok19. jún 2026, meniny má Alfréd, zajtra Valéria

Premiér podporil kontakt s Moskvou: Konflikt na Ukrajine podľa neho nemá vojenské riešenie

Robert Fico
Robert Fico (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

BRUSEL - Predseda vlády SR Robert Fico v piatok na tlačovej konferencii privítal iniciatívu predsedu Európskej rady Antónia Costu, ktorého kancelária tento týždeň otvorila komunikáciu s Ruskom. Podľa premiéra je komunikačná linka s ruskou stranou nevyhnutná. Pripomenul, že konflikt na Ukrajine podľa neho nemá vojenské riešenie.

Fico zdôraznil, že patrí medzi premiérov, ktorí sú otvorení komunikácii s Ruskom. Šéf slovenskej vlády to považuje za dôležité aj pre prieniky dronov na územia členských štátov Európskej únie. Pripomenul, že dron naložený výbušninami nedávno zachytili vo vodách v blízkosti Grécka. „Teraz neriešime otázku, že kto by to mal byť, ako by to malo vyzerať, riešime tému, či áno alebo nie. Ja dávam prednosť určite negociácii a dialógu pred vojnou,“ uviedol slovenský premiér, podľa ktorého sa nehovorí o negociácii s Ruskom, ale o komunikácii.

Fico sa vrátil aj k štvrtkovým rokovaniam s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Pripomenul, že na mnohé veci majú diametrálne odlišné názory, avšak vzájomný dialóg je potrebný. So Zelenským hovorili o nadchádzajúcom spoločnom rokovaní vlád. Uskutočniť by sa podľa neho mohlo v Bratislave, Kyjeve alebo Ľvove.

V súvislosti s členstvom Ukrajiny v EÚ premiér vyhlásil, že nie je možné brániť jej v zámere vstúpiť do Únie. Podľa Fica sú však na vstup omnoho lepšie pripravené Srbsko, Albánsko a Čierna Hora. „Pokiaľ Ukrajina bude mať záujem, môže sa od nás niečo dozvedieť. Pokiaľ ide o skúsenosti zo vstupu do EÚ, tak sme pripravení, ale ja to vnímam ako dlhodobý proces, pretože tých podmienok, ktoré bude treba splniť, je obrovské množstvo,“ povedal predseda vlády.

Viac o téme: KomunikáciaRuskoRobert FicoAntónio Costa
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

V Moskve horí rafinéria
MIMORIADNY ONLINE Rusko v noci zaútočilo na Kyjev balistickými raketami: V Moskve horí rafinéria
Zahraničné
MIMORIADNY ONLINE Rusko čaká
MIMORIADNY ONLINE Rusko čaká ďalší tvrdý úder: Ukrajina dostane väčšiu vojenskú podporu a Moskvu zasiahnu nové sankcie!
Zahraničné
V Rusku budú voľby:
V Rusku budú voľby: V zahraničí otvoria viac ako 300 volebných miestností
Zahraničné
Zľava americký prezident Donald
G7 pritvrdzuje! Na Rusko sa valí nová vlna sankcií, dotknú sa ropy aj plynu
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Komik Fero Joke v relácii Miláčikovo predstavil svoju lásku
Komik Fero Joke v relácii Miláčikovo predstavil svoju lásku
Prominenti
V Bratislave zrazila električka chlapca
V Bratislave zrazila električka chlapca
Správy
Polícia prekazila pokus o krádež v centre Bratislavy
Polícia prekazila pokus o krádež v centre Bratislavy
Správy

Domáce správy

FOTO Zľava český premiér
V Bruseli sa rozhoduje o miliardách: Fico avizuje tvrdý boj za slovenské peniaze
Domáce
Zvrat v prípade zdravotných
Zvrat v prípade zdravotných problémov žiakov počas výletu v Česku: Žiadna otrava jedlom?! TOTO sa im malo stať osudným
Domáce
Na Gemeri pribudla nová
Na Gemeri pribudla nová ferrata, láka aj rodiny s deťmi
dromedar.sk
Rimavská Sobota plánuje modernizáciu plavárne: Rekonštrukcia za viac než 4 milióny eur
Rimavská Sobota plánuje modernizáciu plavárne: Rekonštrukcia za viac než 4 milióny eur
Banská Bystrica

Zahraničné

Robert Fico
Premiér podporil kontakt s Moskvou: Konflikt na Ukrajine podľa neho nemá vojenské riešenie
Zahraničné
Taliansky minister zahraničných vecí
Trump nahneval taliansku vládu: Minister zahraničia preto zrušil cestu do USA
Zahraničné
FOTO Policajti Adam a Richard
Dráma pri bazéne v Grécku: Slovenskí policajti oživovali dovolenkára, nezaváhali ani minútu! Poklona od rezortu
Zahraničné
Zľava český premiér Andrej
Česko nebude pokračovať v ratifikácii Istanbulského dohovoru o predchádzaní násiliu na ženách
Zahraničné

Prominenti

Jelly Roll a Bunnie
Čo je to za rozvod? Celebritné manželstvo končí, ale... Spoločné dieťa bude!
Zahraniční prominenti
Známa Slovenka sa nechala
Známa Slovenka sa nechala nachytať: Zlodej ju chcel obrať o tisícky eur... Dávajte si pozor!
Domáci prominenti
Holly Madison, Hugh Hefner,
Sexi milenka Hugha Hefnera (†91): Po rokoch v spoločnosti... Takto dnes vyzerá!
Zahraniční prominenti
Richard Müller
Do Košíc mieria veľké mená: Richard Müller prevezme cenu za otca, ocenia aj známu herečku!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

FOTO Rakovina, ktorá potichu rastie:
Rakovina, ktorá potichu rastie: České ženy ohrozuje viac než kedykoľvek predtým, čísla sú alarmujúce!
Zaujímavosti
Stonehenge
Záhada Stonehenge sa prehlbuje: Archeológovia našli jeho dávnejšiu menšiu verziu
Zaujímavosti
Sedem hviezd a stále
Sedem hviezd a stále málo: Najluxusnejší hotel sveta zavreli, aby ho ešte vylepšili
dromedar.sk
Pláže zaplavili zvláštne tvory.
Záhadné modré tvory zaplavili pláže: VIDEO Ľudia netušili, čo našli, odborníci vydali varovanie
Zaujímavosti

Dobré správy

Staňte sa Milionárom na
Kam by ste sa vybrali, keby ste boli milionárom? Jeden Slovák to čoskoro zistí
Domáce
Nový trend dorazil aj
Nový trend dorazil aj na Slovensko: Počuli ste o ňom aj vy?
hashtag.sk
Top nealko drinky medzi
Hit tohto leta: Alkohol nahradila netradičná novinka, uchytila sa aj medzi barmanmi!
hashtag.sk
Slovenky objavili nový hit:
Slovenky objavili nový hit: Poznáte toto slovo? Koluje všade po sociálnych sieťach
plnielanu.sk

Ekonomika

Dôchodok 1000 alebo 2000 eur? Pozrite sa, aké penzie dostáva väčšina seniorov!
Dôchodok 1000 alebo 2000 eur? Pozrite sa, aké penzie dostáva väčšina seniorov!
Obrovský zásah proti cigaretovej mafii: Gang pripravil štát o milióny, nelegálna továreň ako z filmu! (foto)
Obrovský zásah proti cigaretovej mafii: Gang pripravil štát o milióny, nelegálna továreň ako z filmu! (foto)
Socialistický raj končí: Kuba schválila radikálnu reformu ekonomiky! Nastupuje privatizácia a návrat súkromného kapitálu (foto)
Socialistický raj končí: Kuba schválila radikálnu reformu ekonomiky! Nastupuje privatizácia a návrat súkromného kapitálu (foto)
Koniec behania na poštu: Prichádza praktická novinka, žlté lístky už nebudú postrachom!
Koniec behania na poštu: Prichádza praktická novinka, žlté lístky už nebudú postrachom!

Šport

MS VO FUTBALE 2026 Tréner JAR obral Čechov a odkázal šéfovi FIFA: Úprimne, toto nie je futbalový štadión
MS VO FUTBALE 2026 Tréner JAR obral Čechov a odkázal šéfovi FIFA: Úprimne, toto nie je futbalový štadión
MS vo futbale
Diamantová liga je späť: Emma Zapletalová topfavoritkou na víťazstvo, poznáme čas jej behu
Diamantová liga je späť: Emma Zapletalová topfavoritkou na víťazstvo, poznáme čas jej behu
Diamantová liga
Prestupová bomba! Michalovce oznámili tri posily, ulovili kanadskú hviezdu aj ex-hráča Slovana
Prestupová bomba! Michalovce oznámili tri posily, ulovili kanadskú hviezdu aj ex-hráča Slovana
Tipsport liga
Prvá raketa leta v NHL je na svete: Černákov ex-spoluhráč dostal krásnu zmluvu po životnej sezóne
Prvá raketa leta v NHL je na svete: Černákov ex-spoluhráč dostal krásnu zmluvu po životnej sezóne
NHL

Auto-moto

FOTO/VIDEO: Audi A6 allroad - keď sa funkcia spojí s estetikou a s V6 TDI
FOTO/VIDEO: Audi A6 allroad - keď sa funkcia spojí s estetikou a s V6 TDI
Predstavujeme
V Považskej Bystrici chcú zachovať zastavovanie expresov Tatran. Vznikla petícia
V Považskej Bystrici chcú zachovať zastavovanie expresov Tatran. Vznikla petícia
Doprava
PRVÁ JAZDA: BAIC BJ30 - veľké SUV s offroad chúťkami
PRVÁ JAZDA: BAIC BJ30 - veľké SUV s offroad chúťkami
Klasické testy
Zrážka so zverou: Sekunda, ktorá preverí vaše poistenie aj pevné nervy
Zrážka so zverou: Sekunda, ktorá preverí vaše poistenie aj pevné nervy
Správy

Kariéra a motivácia

Personalisti prezradili 7 viet, ktoré vás môžu stáť pracovnú ponuku. Mnohí ich vyslovia bez toho, aby si to uvedomili
Personalisti prezradili 7 viet, ktoré vás môžu stáť pracovnú ponuku. Mnohí ich vyslovia bez toho, aby si to uvedomili
Pracovný pohovor
Začínali od nuly. Dnes patria medzi najžiadanejších odborníkov. Tieto profesie dokazujú, že úspech nie je len o diplomoch
Začínali od nuly. Dnes patria medzi najžiadanejších odborníkov. Tieto profesie dokazujú, že úspech nie je len o diplomoch
Motivácia a inšpirácia
Nie je diplom ako diplom: Univerzita Komenského stúpa v svetovom rebríčku. Ako sú na tom ostatné slovenské školy?
Nie je diplom ako diplom: Univerzita Komenského stúpa v svetovom rebríčku. Ako sú na tom ostatné slovenské školy?
Domáce
Tretia júnová nedeľa patrí otcom: Príbeh sviatku, ktorý vznikol z čistej vďačnosti jednej dcéry
Tretia júnová nedeľa patrí otcom: Príbeh sviatku, ktorý vznikol z čistej vďačnosti jednej dcéry
Motivácia a inšpirácia

Varenie a recepty

Vynovená verzia tradičného kysnutého koláča: S jahodami a riccotou je neodolateľný.
Vynovená verzia tradičného kysnutého koláča: S jahodami a riccotou je neodolateľný.
Jeden plech a minimum práce: Šťavnaté kuracie stehná v medovo-smotanovej omáčke.
Jeden plech a minimum práce: Šťavnaté kuracie stehná v medovo-smotanovej omáčke.
Nestíhate si pripravovať obedy do práce? Urobte si rýchly šalát do pohára
Nestíhate si pripravovať obedy do práce? Urobte si rýchly šalát do pohára
Rady a tipy
Zaženie únavu, smäd aj bolesť hlavy. Uhorkový nápoj s obyčajnou prísadou
Zaženie únavu, smäd aj bolesť hlavy. Uhorkový nápoj s obyčajnou prísadou
Rady a tipy

Technológie

VIDEO: Moskva horí! Nad ruskou metropolou sa objavili desiatky dronov a striel, zasiahli strategické ciele
VIDEO: Moskva horí! Nad ruskou metropolou sa objavili desiatky dronov a striel, zasiahli strategické ciele
Správy
USA a Irán zrušili rokovania. Vinu za odklad pripisujú Izraelu
USA a Irán zrušili rokovania. Vinu za odklad pripisujú Izraelu
Moderná vojna a konflikty
VIDEO: Nový raketový systém B-Strike by mohol udrieť hlboko v tyle protivníka. Európu môže spraviť menej závislou od USA
VIDEO: Nový raketový systém B-Strike by mohol udrieť hlboko v tyle protivníka. Európu môže spraviť menej závislou od USA
Armádne technológie
Čo sa stane s hviezdou, ktorá pohltí prastarú čiernu dieru? Vedci ukázali dva možné konce a oba znejú desivo
Čo sa stane s hviezdou, ktorá pohltí prastarú čiernu dieru? Vedci ukázali dva možné konce a oba znejú desivo
Veda a výskum

Bývanie

Pripomína domy z čias starých rodičov, aj terasa je ako gánok. Dom v Tlmačoch ponúka moderný život aj atmosféru vidieka
Pripomína domy z čias starých rodičov, aj terasa je ako gánok. Dom v Tlmačoch ponúka moderný život aj atmosféru vidieka
Hnojíte vaječnými škrupinami? Tieto prípady radšej obíďte, trik pri nich nefunguje a rastlinám môže aj uškodiť
Hnojíte vaječnými škrupinami? Tieto prípady radšej obíďte, trik pri nich nefunguje a rastlinám môže aj uškodiť
Vyzerajú ako tri domy, ale nenechajte sa pomýliť. Žije tu viac generácií, majú tu dosť miesta aj relax na dvore
Vyzerajú ako tri domy, ale nenechajte sa pomýliť. Žije tu viac generácií, majú tu dosť miesta aj relax na dvore
Ide to aj inak. Zasaďte si zeleninu a bylinky týmto spôsobom, úrodu budete zbierať, aj keď nemáte záhradu
Ide to aj inak. Zasaďte si zeleninu a bylinky týmto spôsobom, úrodu budete zbierať, aj keď nemáte záhradu

Pre kutilov

Ako zachrániť bohatú úrodu sliviek pred obaľovačom a moniliózou? Rozhodujú tieto dni
Ako zachrániť bohatú úrodu sliviek pred obaľovačom a moniliózou? Rozhodujú tieto dni
Zelenina a ovocie
Domáci mätový sirup, ktorý chladí už na pohľad: Tajomstvo extra silnej chuti je v poctivej predpríprave
Domáci mätový sirup, ktorý chladí už na pohľad: Tajomstvo extra silnej chuti je v poctivej predpríprave
Recepty
Krútia sa vám listy na paradajkách? Zistite, kedy už treba zasiahnuť
Krútia sa vám listy na paradajkách? Zistite, kedy už treba zasiahnuť
Záhrada
Nevyhadzujte kôstky z čerešní! Vyrobte si z nich vec, za ktorú by ste v lekárni platili desiatky eur
Nevyhadzujte kôstky z čerešní! Vyrobte si z nich vec, za ktorú by ste v lekárni platili desiatky eur
Doplnky a dekorácie

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Daní ľudia najčastejšie zmenia celý život kvôli jednej osobe: Týka sa to aj vás alebo vašej polovičky?
Zábava
Daní ľudia najčastejšie zmenia celý život kvôli jednej osobe: Týka sa to aj vás alebo vašej polovičky?
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Zvrat v prípade zdravotných
Domáce
Zvrat v prípade zdravotných problémov žiakov počas výletu v Česku: Žiadna otrava jedlom?! TOTO sa im malo stať osudným
Rýchly zásah v centre
Domáce
Rýchly zásah v centre Bratislavy: VIDEO Polícia prekazila krádež priamo na mieste
Ďalšie škandalózne zistenia: Kontrola
Domáce
Ďalšie škandalózne zistenia: Kontrola na bitúnku v Sabinove odhalila abscesy aj parazity! FOTO len pre silné žalúdky
Škandál v Trnave: Zábery
Domáce
Škandál v Trnave: Zábery študentov z bezpečnostnej kamery na internáte sa objavili na platenej pornostránke!

Ďalšie zo Zoznamu