Premiér podporil kontakt s Moskvou: Konflikt na Ukrajine podľa neho nemá vojenské riešenie

BRUSEL - Predseda vlády SR Robert Fico v piatok na tlačovej konferencii privítal iniciatívu predsedu Európskej rady Antónia Costu, ktorého kancelária tento týždeň otvorila komunikáciu s Ruskom. Podľa premiéra je komunikačná linka s ruskou stranou nevyhnutná. Pripomenul, že konflikt na Ukrajine podľa neho nemá vojenské riešenie.
Fico zdôraznil, že patrí medzi premiérov, ktorí sú otvorení komunikácii s Ruskom. Šéf slovenskej vlády to považuje za dôležité aj pre prieniky dronov na územia členských štátov Európskej únie. Pripomenul, že dron naložený výbušninami nedávno zachytili vo vodách v blízkosti Grécka. „Teraz neriešime otázku, že kto by to mal byť, ako by to malo vyzerať, riešime tému, či áno alebo nie. Ja dávam prednosť určite negociácii a dialógu pred vojnou,“ uviedol slovenský premiér, podľa ktorého sa nehovorí o negociácii s Ruskom, ale o komunikácii.
Fico sa vrátil aj k štvrtkovým rokovaniam s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Pripomenul, že na mnohé veci majú diametrálne odlišné názory, avšak vzájomný dialóg je potrebný. So Zelenským hovorili o nadchádzajúcom spoločnom rokovaní vlád. Uskutočniť by sa podľa neho mohlo v Bratislave, Kyjeve alebo Ľvove.
V súvislosti s členstvom Ukrajiny v EÚ premiér vyhlásil, že nie je možné brániť jej v zámere vstúpiť do Únie. Podľa Fica sú však na vstup omnoho lepšie pripravené Srbsko, Albánsko a Čierna Hora. „Pokiaľ Ukrajina bude mať záujem, môže sa od nás niečo dozvedieť. Pokiaľ ide o skúsenosti zo vstupu do EÚ, tak sme pripravení, ale ja to vnímam ako dlhodobý proces, pretože tých podmienok, ktoré bude treba splniť, je obrovské množstvo,“ povedal predseda vlády.