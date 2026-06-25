Horúce peklo na východe: Pri Trebišove horia hektáre porastu a lesa!

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Ilustračné foto
Ilustračné foto
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TASR

SOMOTOR - V okolí obce Somotor v okrese Trebišov vypukol požiar trávy a suchého porastu, ktorý sa rozšíril aj do lesa. Ako informovalo Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Košiciach na sociálnej sieti, požiar zasiahol plochu väčšiu ako 400 krát 100 metrov.

Na mieste aktuálne zasahujú profesionálni hasiči a dobrovoľní hasiči zo siedmich obcí. „Hasiči bojujú s ohňom v náročných podmienkach, keďže zasahujú pri teplotách presahujúcich 33 stupňov Celzia,“ uviedli hasiči.

 
 

 

Viac o téme: TrávaPožiarHasičiPorastTrebišovSomotor
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