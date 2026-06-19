Poľsko potrestalo Zelenského za kontroverzné rozhodnutie: Prišiel o prestížny Rad bielej orlice

VARŠAVA - Poľský prezident Karol Nawrocki sa rozhodol odobrať svojmu ukrajinskému náprotivku Volodymyru Zelenskému Rad bielej orlice, čo je najvyššie poľské vyznamenanie. Informovala o tom dnes agentúra PAP a ďalšie poľské médiá. Zelenskyj vyvolal v Poľsku pobúrenie, pretože nedávno podpísal dekrét, ktorým pridelil jednotke ukrajinských špeciálnych síl za jej úspechy v terajšej vojne proti Rusku prídomok Hrdinovia Ukrajinskej povstaleckej armády (UPA).
Poľskí predstavitelia márne žiadali Kyjev, aby toto rozhodnutie zmenil, keďže ukrajinskí nacionalistickí povstalci sa podieľali na masakroch Poliakov počas druhej svetovej vojny. Poľský premiér Donald Tusk pred týždňom vyzval Nawrockého a Zelenského, aby spolu vec prerokovali.
Poľský národno-konzervatívny prezident Nawrocki v reakcii na pomenovanie ukrajinskej jednotky po UPA povedal, že Ukrajina nie je mentálne pripravená na to, aby sa stala členom európskej rodiny. Už minulý týždeň zvolal schôdzu rady, aby zvážila odobratie poriadku Zelenskému. Ukrajinský prezident vyznamenanie v roku 2023 dostal od vtedajšej hlavy poľského štátu Andrzeja Dudu. Poľské médiá pred týždňom uvádzali, že odobratie najvyššieho poľského poriadku by vyžadovalo súhlas premiéra Tuska.
Poľsko patrí od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu vo februári 2022 k najväčším podporovateľom Kyjeva. Vzájomné vzťahy však zaťažujú niektoré historické udalosti, najmä takzvaný volyňský masaker z rokov 1943 až 1944, keď ukrajinskí nacionalisti podľa odhadov historikov povraždili 50.000 až 100.000 Poliakov vrátane žien a detí. Obeťami sa na Volyni na západe Ukrajiny v menšej miere stali aj miestni Rusi, Židia, Arméni a Česi. Ukrajinskí historici naopak pripomínajú masakry civilistov pri odvetných akciách poľskej Zemskej armády proti ukrajinským dedinám, pri ktorých podľa odhadov zahynulo až 20.000 Ukrajincov.