MIMORIADNY ONLINE Rusko sľubuje odvetu za blokovanie Telegramu: NATO varuje pred nekonvenčným útokom

Ukrajinský vojak 57. mechanizovanej brigády strieľa zo 120 mm mínometu na ruské pozície neďaleko mesta Charkov na severovýchode Ukrajiny. (Zdroj: TASR/AP/Andrii Marienko)

MOSKVA - Rusko v nedeľu prisľúbilo odvetné opatrenia po tom, čo boli kanály jeho štátnych médií na sociálnej platforme Telegram v Európskej únii zrejme zablokované. S odvolaním sa na vyhlásenie ruského ministerstva zahraničných vecí to napísala agentúra AFP. Situáciu na Ukrajine sledujeme online.

Naživo z Ukrajiny:

Ukrajinské obranné sily vyrábajú s nepriateľským brnením obyčajný šrot (Zdroj: Facebook/General Staff of the Armed Forces of Ukraine )

6:42 Slovenský minister obrany vyzýva Ukrajinu, aby zvážila územné ústupky pre „okamžité zastavenie vojny“.

6:00 Kandidát na novú úlohu vojenského ombudsmana bol vybraný a bude odhalený v prezidentskom dekréte 30. decembra, uviedol prezident Volodymyr Zelenskyj vo svojom večernom prejave 29. decembra.

Volodymyr Zelenskyj (Zdroj: SITA/Ukrainian Presidential Press Office via AP)

Rusko sľubuje odvetné kroky za údajné zablokovanie účtov médií na Telegrame v EÚ

Rusko v nedeľu prisľúbilo odvetné opatrenia po tom, čo boli kanály jeho štátnych médií na sociálnej platforme Telegram v Európskej únii zrejme zablokované. S odvolaním sa na vyhlásenie ruského ministerstva zahraničných vecí to napísala agentúra AFP.

Účty ruských médií vrátane tlačovej agentúry Ria Novosti, televíznych kanálov Rossija 1, Prvý kanál a NTV i denníkov Rossijskaja Gazeta a Izvestija neboli v nedeľu dostupné vo viacerých krajinách EÚ - menovite vo Francúzsku, Belgicku, Poľsku, Grécku, Holandsku, Taliansku i v Česku. Podľa médií sa pri pokuse o otvorenie telegramových účtov ruských médií z územia menovaných krajín zobrazilo upozornenie: "Tento kanál nie je dostupný, pretože porušil miestne zákony." Predstavitelia Telegramu ani zdroje z EÚ sa podľa AFP sa k prerušeniu zatiaľ nevyjadrili. Moskva ale hovorí o cenzúre.

(Zdroj: unsplash.com/Dima Solomin)

"Systematické čistenie informačného priestoru od všetkých nežiaducich zdrojov informácií pokračuje," uviedla hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Marija Zacharovová. Podľa nej ide o neustálu kampaň represií proti ruským médiám takmer vo všetkých krajinách EÚ. Tieto a podobné "útoky" nezostanú bez reakcie Moskvy, dodala.

Napätie medzi Európskou úniou a Ruskom prudko vzrástlo po tom, čo ruské sily na pokyn šéfa Kremľa Vladimira Putina vo februári 2022 napadli Ukrajinu. Odvtedy bolo zatvorených tých niekoľko opozičných médií, ktoré v Rusku pôsobili, pripomenula AFP. EÚ zase tento rok zakázala distribúciu ruských štátnych médií, ako je Ria Novosti a denníky Izvestija a Rossijskaja Gazeta, pričom ich obvinila zo šírenia propagandy a uvalila na ne sankcie. Moskva v odvete zakázala prístup k vysielacím zdrojom desiatok médií z európskych krajín.

Nekonvenčný ruský útok by mohol spôsobiť značné straty, varuje predstaviteľ NATO

Zástupca asistenta generálneho tajomníka NATO pre inovácie, hybridné a kybernetické technológie James Appathurai v rozhovore pre televíziu Sky News upozornil na reálnu možnosť nekonvenčného útoku Ruska proti Aliancii, ktorý spôsobí značné straty. Spojenci by si podľa neho mali jasne definovať medzi sebou aj voči Moskve, ktoré nepriateľské aktivity by mohli vyvolať spoločnú reakciu vrátane použitia vojenskej sily.

Členské štáty NATO sa už podľa kanadského diplomata nachádzajú v situácii tzv. "variacej sa žaby". Naprieč Európou, Spojenými štátmi i Kanadou podľa neho dochádza k podozrivým ruským hybridným útokom, ktoré by ešte pred piatimi rokmi boli absolútne neprijateľné. "Ale tak trochu sme si na to zvykli... A to je veľmi nebezpečné," tvrdí.

Poukázal pritom na zvýšený počet incidentov, ako je prerezávanie káblov na morskom dne, sabotáže proti budovám a umiestňovanie zápalných zariadení do nákladu lietadiel, ktoré sa uskutočňujú od februára 2022, keď Rusko spustilo svoju inváziu na Ukrajinu. "Určite ich môžeme napočítať desiatky. Určite až 100. Ale potom je tu veľa zmarených sprisahaní," povedal Appathurai, ktorý spolu so svojím tímom pracuje na aktualizácii stratégie NATO na boj proti hybridnej vojne. Posledná bola vypracovaná v roku 2015.

(Zdroj: SITA/AP Photo/Alex Brandon, Getty Images)

Nárast týchto incidentov je podľa neho reakciou Kremľa na západnú vojenskú podporu Ukrajine, ako aj presvedčenie, že Západ je proti Rusku, čo označil za nepravdu. Pravdivé je však podľa neho tvrdenie, že Západ sa snaží Moskvu obmedziť v útokoch na svojich susedov. "Nepáči sa im, čo robíme, ale zároveň nás vnímajú ako nepriateľa. A to sa zhoršuje," dodal. Rusko už predtým odmietlo obvinenia zo sabotáže, kybernetických útokov a atentátov, pripomenula na svojom webe stanica Sky News.

V rozhovore sa ho tiež pýtali, či sa neobáva, že by podozrivý ruský hybridný útok mohol podnietiť NATO, aby aktivovalo článok 5 Severoatlantickej zmluvy o kolektívnej obrane, a teda začať vojnu s Ruskom. "Čo ma naozaj znepokojuje, je, že jeden z týchto útokov, ako som povedal, by mohol mať veľký rozsah a závažné následky," uviedol diplomat.

V tejto súvislosti pripomenul pokus o vraždu bývalého ruského špióna a dvojitého agenta Sergeja Skripaľa a jeho dcéry Julije. Skripaľovcov našli v marci 2018 v bezvedomí na lavičke v meste Salisbury na juhu Anglicka. Otrávení boli nervovoparalytickou látkou novičok, ktorá podľa Sky News obsahovala dostatok jedu na zabitie tisícov ľudí.

"Existuje teda reálna možnosť, že jeden z týchto útokov spôsobí značný počet obetí alebo veľmi veľké hospodárske škody," upozornil Appathurai. Pokiaľ ide o to, či by Aliancia mala lepšie Rusku komunikovať svoje červené čiary v súvislosti s hybridnou vojnou, Appathurai povedal, že teraz je treba, aby boli spojenci jasnejší medzi sebou a následne sa rozhodli, ako informovať Moskvu o tom, že "existujú oblasti, do ktorých nie je možné zasahovať".