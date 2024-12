Desivé slová Orbána: Vojna na Ukrajina sa budúci rok skončí! TOTO sú dve možnosti, ako k tomu dôjde

Maďarský premiér Viktor Orbán (Zdroj: TASR/Jaroslav Novák)

V rozhovore pre denník Magyar Nemzet Orbán povedal, že vojna spôsobuje problémy každej ekonomike, no Maďarsko dokázalo odolať tlaku a neskončilo v rovnakej situácii ako mnohé iné európske krajiny. Zdôraznil, že Maďarsko si zachovalo svoju konkurencieschopnosť.

archívne video

Ruská armáda zaútočila v smere na Kupiansko, no útok bol odrazený (Zdroj: Facebook/General Staff of The Armed Forces of Ukraine)

Orbán verí, že po skončení vojny príde obdobie mieru, ktoré prinesie Maďarsku ekonomický rast. Vyjadril nádej, že vďaka tomu sa krajina dostane na novú úroveň hospodárskeho úspechu.

Na otázku, čo ak konflikt na Ukrajine neustane, premiér odpovedal, že vojna sa aj tak skončí v roku 2025. Bude to podľa neho buď v dôsledku mierových dohôd, alebo zničením jednej zo strán. Nešpecifikoval však, ktorá strana by mala byť tou porazenou.

Ünnepi beszélgetés Orbán Viktor miniszterelnökkel.https://t.co/ndSG6NBsnf — Magyar Nemzet (@MagyarNemzetOn) December 24, 2024

Orbán upozornil, že USA a Európa spoločne minuli na podporu Ukrajiny približne 300 miliárd eur. Podľa neho tieto peniaze mohli byť využité na zlepšenie životných podmienok v celej Európe, obmedzenie migrácie alebo vybudovanie nového európskeho obranného systému.

Výsledky tejto vojenskej podpory označil za skľučujúce: časť ukrajinského územia je okupovaná, mnohí ľudia zomreli alebo utrpeli vážne zranenia, a ďalší zostali bez blízkych. Milióny ľudí museli opustiť Ukrajinu a tamojšia infraštruktúra bola vážne poškodená. Tieto vyjadrenia citoval aj denník Ukrajinska pravda.

Орбан: Війна закінчиться у 2025 році або переговорами, або знищенням одної зі сторін https://t.co/7ijtOiPN03 pic.twitter.com/uXnw2oji0z — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) December 24, 2024

Hoci Maďarsko odsúdilo ruskú agresiu a prijalo ukrajinských utečencov, odmieta posielať Ukrajine zbrane. Zároveň si zachováva hospodárske vzťahy s Ruskom a kritizuje sankcie zavedené proti tejto krajine.

Počas predsedníctva Maďarska v EÚ Orbán navštívil Moskvu a tento mesiac telefonoval s ruským prezidentom Vladimirom Putinom. Moskva však vyhlásila, že Maďarsko zostáva na zozname nepriateľských krajín. Ako uviedla, Budapešť je pre svoje členstvo v EÚ a NATO nútená dodržiavať opatrenia a sankcie schválené týmito organizáciami.