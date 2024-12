MIMORIADNY ONLINE Ukrajina pod paľbou! Výbuchy v Kyjeve, Odese a ďalších regiónoch

Ilustračné foto (Zdroj: Facebook/General Staff of the Armed Forces of Ukraine)

KYJEV - Spojené štáty poskytnú Ukrajine ďalšiu vojenskú pomoc, tentoraz v hodnote 500 miliónov dolárov (takmer 12 miliárd korún). Oznámil to dnes americký minister zahraničia Antony Blinken. Nový balík tvorí podľa vyhlásenia zverejneného Blinkenovým úradom napríklad munícia do salvových raketometov HIMARS, drony či delostrelecké granáty. Cesta Ukrajiny k eventuálnemu členstvu v Severoatlantickej aliancii (NATO) je "nezvratná", uviedlo vo štvrtok šesť ministrov zahraničných vecí EÚ a šéfka európskej diplomacie Kaja Kallasová v spoločnej deklarácii po schôdzke v nemeckej metropole Berlín. Informuje agentúra AFP a DPA.