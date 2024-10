KOMPLIKÁCIE s dosiahnutím uhlíkovej neutrality: Majitelia elektromobilov sa VRACAJÚ k spaľovacím motorom, TOTO je dôvod!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Všetky veľké svetové automobilky už uviedli na trh aj automobily na čisto elektrický pohon. Súvisí to s cieľom na uhlíkovú neutralitu, ku ktorej sa chce svet priblížiť čo najskôr. I keď ponuka je už na svete, koncový zákazník si naďalej vyberá skôr vozidlá so spaľovacími motormi. Nemecký denník Frankfurter Allgemeine uvádza, že v treťom štvrťroku 2024 sa pre vozidlá na čisto elektrický pohon rozhodlo len 3,9 percenta kupujúcich. Všetci ostatní si zvolili radšej automobily so spaľovacími motormi.

Klesajúca krivka

Problémom je, že dopyt po elektromobiloch klesá už niekoľko rokov. V roku 2022 bol o ne záujem u 6,9 percenta kupujúcich a vlani dokonca len 6,6. Klesajúca krivka môže napovedať hroziace zníženie ekologického bonusu pre elektromobily. Bez neho si tento druh vozidla nemôže dovoliť mnoho Nemcov a ešte viac Európanov.

(Zdroj: Getty Images)

Najhoršie je však zistenie, že zákazníci, ktorí už vlastnili elektromobily, prechádzajú po čase naspäť k tradičným vozidlám so spaľovacím motorom. Do septembra 2024 sa takto rozhodlo zhruba 34 percent Nemcov. O prieskum naprieč celou krajinou sa postarala najväčšia nemecká poisťovňa pre automobily HUK-Coburg.

Najviac v Bavorsku

Koncový zákazník si vyberá automobil so spaľovacím motorom z viacerých dôvodov. Rozhodujúca je cena. Tretina Nemcov si nechce za elektromobil priplácať. Pokiaľ by bol rozdiel vo výslednej cene medzi vozidlom so spaľovacím motorom a elektromobilom len do výšky 10 percent, elektromobil by si zakúpilo 19 percent opýtaných. Pokiaľ by bola cena za elektromobil vyššia, kúpilo by si ho dokonca 33 percent Nemcov.

(Zdroj: Getty Images)

Podiel čisto elektrických vozidiel v Nemecku na súkromné využitie je na úrovni 2,9 percenta. Len na porovnanie, je to o 4,1 percenta menej, ako podiel obyvateľov, ktorí bývajú v domoch. Najviac elektromobilov premáva v Bavorsku (centrála BMW, najväčšia spolková krajina a jedna z najbohatších), aj to na porovnanie s vozidlami na spaľovací motor predstavuje len 3,4 percenta.

Zastavenie dotácii

Elektromobily sú väčším lákadlom pre mladšiu generáciu. Určite by si ho chcelo zakúpiť 28 percent opýtaných pod 40 rokov. Medzi staršou populáciou je to len 12 percent. Okrem ceny je pre koncového zákazníka dôležitá aj spoľahlivosť.

Takmer polovica respondentov (47 percent) uvádza, že elektromobil "nie je dobrá voľba", prípadne "nie je tak dobrý ako vozidlo so spaľovacím motorom". Pokiaľ by Nemecko schválilo zákon, že na cestách môžu premávať len elektromobily, aj v tomto prípade by sa pre tento druh vozidla rozhodlo len zarážajúcich 29 percent opýtaných.

(Zdroj: Getty Images)

"Nemecká vláda v minulom roku náhle zastavila dotácie na podporu predaja elektromobilov. Mnoho zákazníkov sa stiahlo. Tento krok znížil dopyt a u zákazníka vyvolal spochybnenie ambície Európy zakázať do roku 2035 predaj nových automobilov so spaľovacími motormi," uvádza The New York Times.

Podľa americkej spoločnosti Gartner (výskum a poradenstvo v oblasti technológii) však celosvetový dopyt po elektromobiloch vzrastie v budúcom roku 2025 na úroveň 33 percent. Postarať sa má o to najmä Čína, kde majú byť elektromobily najžiadanejšie zo všetkých krajín sveta.