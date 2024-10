Najkontroverznejšie predstavenie roka! Po sexuálnych scénach v OPERE museli diváci vyhľadať lekára: FOTO pre odvážnych

Kontroverzné operné predstavenie bojuje s vlnou kritiky, ústrednou postavou je mníška objavujúca sexualitu (Zdroj: Staatsoper Stuttgart)

Feministická opera z dielne skladateľa Paula Hinemitha debutovala v nemeckom Stuttgarte 5. októbra a diváci ju budú mať možnosť vidieť v siedmich predstaveniach do 3. novembra. Jednoaktová opera, ktorá rozdeľuje spoločnosť spôsobila škandál už v roku 1921, keď bola prvýkrát spracovaná a teraz po viac ako 100 rokov vyvoláva opäť pohoršenie v spoločnosti.

Opera má znázorňovať „radikálnu víziu svätej omše“ a ústrednou postavou je mníška, ktorá objavuje svoju sexualitu. Niekoľko scén je však natoľko detailných a šokujúcich, že 18 divákov po predstavení vyhľadalo lekársku pomoc. Podľa viacerých médií mali diváci trpieť nevoľnosťou, a v troch prípadoch boli nútení privolať lekára.

Na javisku boli diváci svedkami sexuálnych aktov, ale aj telesných trestov a aplikácii piercingov. V jednej scénke má údajne mníška sex s ikonou. V ďalšej scénke fackujú polonahú mníšku, alebo si žena vkladá do úst meč v tvare krucifixu. Kontroverznú operu priniesla do Stuttgartu Florentina Holzinger a v modernom spracovaní hrajú mníšky údajne „zmyselné, poetické a divoké predstavenie“. Organizátori sa divákom ospravedlnili, no uviedli, že najmä tí z prvých radov „vedeli do čoho sa púšťajú“ a pred predstavením sú upozornení, že niektoré scény ich môžu dostať do „nepohody“ a môžu zostať „traumatizovaní“.

Umelecký riaditeľ opery Viktor Schoner uviedol, že predstavenie spĺňa ústrednú úlohu umenia a pokúša a prekračuje hranice. Režisér upresnil, že nahota je v opere Sancta Susanna ústredným výrazovým prostriedkom a napodobňuje iba realitu. „Divadlo a opera napodobňujú realitu: keď ľudia milujú, trpia a umierajú na opernom javisku, je to všetko len akt,“ informujú na webstránke divadla o obsahu predstavenia.