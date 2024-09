Dobré správy od izraelského veľvyslanca: Izrael je otvorený deeskalácii situácie v Libanone, minister obrany to vidí inak

Danny Danon (Zdroj: SITA/AP Photo/Mary Altaffer, File)

"Práve teraz sa dôležité strany snažia prísť s nápadmi a my sme tomu otvorení," povedal Danon novinárom. "Nechceme nikde začať žiadnu pozemnú inváziu... Uprednostňujeme diplomatické riešenie," doplnil. Intenzívne boje medzi Izraelom a hnutím Hizballáh podporovaným Iránom tento týždeň zvýšili obavy, že sa takmer rok trvajúci konflikt rozšíri a destabilizuje Blízky východ. Izrael uviedol, že presúva svoju pozornosť z Pásma Gazy na svoju severnú hranicu, odkiaľ Hizballáh raketami útočí v rámci podpory palestínskeho hnutia Hamas.

Hizballáh sľúbil, že neustúpi

Izraelská vláda si za prioritu vytýčila zabezpečenie hranice na severe a návrat pre takmer 70.000 obyvateľov vysídlených v dôsledku konfliktu. Hizballáh sľúbil, že neustúpi, pokým nenastane v Pásme Gazy prímerie. Vysokopostavený predstaviteľ ministerstva zahraničných vecí USA v pondelok uviedol, že Spojené štáty diskutujú so spojencami a partnermi a snažia sa nájsť východiská, ktoré zabránia zhoršovaniu situácie a prispejú k zníženiu napätia v regióne. Danon zdôraznil, že Izrael berie tieto nápady vážne.

"Stále si myslíme, že ešte nie je neskoro na to, aby libanonská vláda, libanonský ľud, vyvinuli tlak na Hizballáh, a zastavili tak jeho agresiu. Pokiaľ nebudú odpaľovať rakety na Izrael, my budeme schopní priviesť späť našich obyvateľov do ich komunít, to je všetko," vysvetlil Danon.

Izrael bude útočiť na Hizballáh až do navrátu vysídlencov

Izrael bude útočiť na ciele Iránom podporovaného hnutia Hizballáh, až kým nedosiahne bezpečný návrat domov pre vysídlených obyvateľov zo severnej časti Izraela. Vyhlásil to v utorok izraelský minister obrany Joav Galant. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters. "Dnešný Hizballáh nie je tým istým Hizballáhom, ktorý sme poznali pred týždňom. Utrpel sériu útokov na svoje velenie a riadenie, bojovníkov či prostriedky boja. Toto všetko sú závažné zásahy," zdôraznil Galant.

Minister v utorok na platforme X uviedol, že Organizácia Spojených národov (OSN) sa vyhýba prijať zodpovednosť za to, že nezabránila útokom hnutia na Izrael. Reagoval na vyjadrenia Generálneho tajomníka OSN Antónia Guterresa, podľa ktorého Hizballáh používa "Libanon ako svojho rukojemníka". "OSN odmieta prijať zodpovednosť za svoje rozhodnutia a neplní si ani svoju základnú povinnosť, zabrániť útokom Hizballáhu a žiadať uplatňovanie rezolúcie 1701," ozrejmil Galant.

Rezolúcia Bezpečnostnej rady OSN číslo 1701 v roku 2006 ukončila konflikt medzi Izraelom a Libanonom. Ozbrojeným skupinám v Libanone tiež zakazuje zdržiavať sa v pohraničnom území s Izraelom. Guterres už skôr zdôraznil, že "Libanon je na pokraji síl" a že by Bejrút, Izrael, no ani zvyšok sveta nemôžu dovoliť, aby sa z neho stalo ďalšie Pásmo Gazy, pripomína Reuters.

Palestínske hnutie Hamas v utorok vo vyhlásení adresovanom Guterresovi uviedlo, že "očakáva okamžité kroky na zastavenie izraelskej agresie a vojny... v Pásme Gazy". Zdôraznilo, že sa nezúčastní na nových mierových rokovaniach, ktoré by "Izraelu poskytli krytie na to, aby pokračoval vo svojej agresii".