Ukradli jej život! Klinika poslala mladú mamičku domov s paracetamolom: Krátko nato zomrela

Britka Jade Ellis mala také silné bolesti v ľavej ruke a hrudníku, že musela byť prevezená do nemocnice. Krátko nato bola 36-ročná žena a matka prepustená s diagnózou zovretý nerv a paracetamol. Osudná, chybná diagnóza, pretože o pár hodín matka zomrela na infarkt. O incidente informoval denník The Sun.

Podľa správy neboli vykonané dôležité testy, ktoré by mohli naznačovať problémy so srdcom. V liste nemocnica podľa denníka Sun priznala, že Jade nemala byť prepustená a že by „s najväčšou pravdepodobnosťou“ prežila, keby sa testy vykonali.

"Jade nemusela zomrieť. Mám pocit, že jej život ukradla jediná chyba,“ povedala Jadeina matka pre denník. Jej rodina tvrdí, že v júli tohto roka dostala odškodné 130-tisíc libier (152-tisíc eur). Nemocnica sa ospravedlnila a vysvetlila, že incident viedol k zlepšeniu budúcej starostlivosti.

Len nedávno bola obeťou nesprávnej diagnózy iná žena. Podľa správy britského Mirroru bola 43-ročná žena opakovane liečená na hemoroidy napriek tomu, že trpela agresívnou rakovinou konečníka.

Až po pretrvávajúcich otázkach a endoskopii a magnetickej rezonancii bola stanovená správna diagnóza. V čase vyšetrenia na jar 2022 však rakovina už zničila časti jej čriev a rozšírila sa ďalej po tele.