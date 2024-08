Kyjev chce naspäť svoje siroty: Taliansky súd ale ich návrat zablokoval, deti sa do vlasti vrátiť nechcú!

Týchto 125 detí z Doneckej oblasti vlani letecky previezli do Moskvy. (Zdroj: Telegram)

RÍM - Taliansky súd v stredu zablokoval cestu na Ukrajinu zhruba 60 sirôt, ktorých okamžitý návrat požadovali ukrajinské úrady. Podľa súdu viaceré deti dali najavo, že sa do vlasti postihnuté vojnou vrátiť nechcú a že požiadajú talianske úrady o medzinárodnú ochranu, píše talianska tlačová agentúra ANSA. Súdne rozhodnutie umožňuje maloletým Ukrajincom zostať v Taliansku na dobu neurčitú.

Siroty boli evakuované do Talianska z mesta Berďansk krátko po ruskom vpáde na Ukrajinu v roku 2022. Podľa pôvodných plánov mali deti odcestovať späť tento týždeň. Proti požiadavke ukrajinských úradov sa ale postavili rodiny, ktoré sa starali o siroty, aj talianske kancelárie Úradu vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) a Detského fondu OSN (Unicef).

Námorné sily USA, Spojeného kráľovstva a Ukrajiny absolvovali výcvik s NATO a medzinárodnými partnermi (Zdroj: Facebook/Генеральний штаб ЗСУ/General Staff of the Armed Forces of Ukraine)

Návrat zablokoval súd pre maloletých v severotalianskej Brescii. Ten upozornil, že viaceré deti dali najavo, že sa na Ukrajinu, ktorá je stále vo vojnovom stave, nechcú vrátiť. Niektoré si dokonca začali vybavovať žiadosti o udelenie medzinárodnej ochrany v Taliansku. Súd zablokoval návrat aj tých detí, ktoré žiadne takéto kroky nepodnikli, pretože siroty podľa neho tvoria súrodú skupinu. Návrat je kvôli verdiktu zablokovaný na dobu neurčitú, najmenej dovtedy, kým sa nerozhodne o žiadostiach o medzinárodnú ochranu.

Talianske úrady tiež poukázali na skutočnosť, že časť detí, ktoré sú vo veku od šesť do 16 rokov, sa v Taliansku lieči aj so závažnými chorobami. Nad ukrajinskou žiadosťou o okamžitý návrat sirôt vyjadrila talianska strana údiv, keďže Kyjev podľa nej nevysvetlil, prečo deti musia naliehavo späť do vlasti, napísala ANSA.