Desivé varovanie experta: Putin a Si Ťin-pching plánujú spoločný boj proti Západu! Chcú použiť TENTO trik

Čína je tradične považovaná za blízkeho spojenca Ruska. Vladimir Putin sa často zdržiava v Pekingu a nedávno sa dohodol na ďalšej úzkej spolupráci s lídrom čínskeho štátu a strany Si Ťin-pchingom. Za politické riešenie s cieľom ukončiť vojnu na Ukrajine sa vyslovili aj Čína a Rusko. Putin vyzdvihol mierové úsilie Číny – samozrejme v jeho prospech.

Je nepochybné, že ochota Číny nakupovať ropu a plyn od Moskvy, ako aj rozširovanie obchodu, pomáhali Rusku od začiatku ukrajinskej vojny. Po ruskej invázii na Ukrajinu reagoval Západ uvalením masívnych sankcií na Moskvu, čím krajinu izoloval v globálnej ekonomike.

Podľa analýzy Focus Online by nová dohoda Putina s Čínou mohla predstavovať skutočnú hrozbu. Podľa správy tlačovej agentúry Reuters bolo medzi Putinom a Si Ťin-pchingom dohodnuté, že obe krajiny už nebudú obchodovať za peniaze, ale namiesto toho si budú navzájom vymieňať tovar. Cieľom je obísť medzinárodný bankový systém.

Pozadie: Od začiatku vojny na Ukrajine Moskva nemá prístup k platobnému systému Swift, ktorý sa používa na spracovanie medzinárodných finančných transakcií.

Odborné analýzy: Putin a Si Ťin-pching plánujú dlhý boj proti Západu

