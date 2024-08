Hizballáh tvrdí, že na Izrael vypálil "desiatky" rakiet

Ilustračné foto (Zdroj: SITA/AP Photo/Ariel Schalit)

Spravodajský web The Times of Israel (TOI) napísal, že mnohé z týchto striel zneškodnil izraelský mobilný systém protivzdušnej obrany Železná kupola (Kipat barzel). Portál Ynet s odvolaním sa na vlastné zdroje však uviedol, že v oblasti, ktorá bola terčom útoku, vypuklo viacero požiarov. Iránom podporovaná militantná skupina Hizballáh v noci na nedeľu dodala, že jej útok na mošav Bejt Hilel ležiaci na severe Izraela je reakciou na izraelské útoky na dediny Kfar Kila a Dajr Siriani v Libanone, pri ktorých utrpeli zranenia tamojší civilisti. Ako uviedla agentúra AFP, išlo o ďalší zo série cezhraničných útokov, ktoré podľa Hizballáhu slúžia na podporu palestínskeho ľudu.

Izraelu sa vyhrážajú odvetou

Takéto cezhraničné útoky voči komunitám na severe Izraela Hizballáh zintenzívnil vlani v októbri, keď izraelská armáda v reakcii na teroristický vpád palestínskych kománd do komunít na juhu Izraela spustila ofenzívu v palestínskom Pásme Gazy ovládanom militantným hnutím Hamas. Najnovší raketový útok Hizballáhu sa odohral v čase, keď situácia v oblasti eskaluje v dôsledku násilnej smrti vodcu palestínskeho militantného hnutia Hamas Ismáíla Haníju a veliteľa hnutia Hizballáh Fuáda Šukra, ktorí prišli o život pri útokoch pripisovaných Izraelu. Hamas i Irán, na ktorého území sa útok na Haníju odohral, sa Izraelu vyhrážajú odvetou.

Spravodajský web i24 News v sobotu napísal, že Izrael sa pripravuje na kombinované útoky Iránu a Hizballáhu, ktoré by sa mohli odohrať "v najbližších dňoch". Americké zdroje sa - podľa citovaného webu - domnievajú, že Irán si vybral ako dátum útoku spomienkový a pôstny deň Tiš'a be-av, ktorý pripadá na 12. a 13. augusta, aby mal plánovaný útok na Izrael mimoriadny dosah. Izraelské bezpečnostné služby sa domnievajú, že Hizballáh a Irán by mohli udrieť na "viacerých frontoch" a mohli by byť namierené aj priamo proti Izraelu. Izraelskí predstavitelia v súčasnosti diskutujú o najvhodnejšej reakcii na tento scenár, pričom dokonca predpokladajú "prípravu na vstup do totálnej vojny", ak to bude potrebné. Civilné obyvateľstvo nateraz dostalo odporúčanie zdržiavať sa v blízkosti svojich tzv. bezpečnostných izieb.