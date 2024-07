Nemecké médiá o Bidenovom odstúpení: On vyslovil Harrisovej nedôveru! Možno bude chcieť kandidovať Obamová

Bude nakoniec nominantkou Michelle Obamová? (Zdroj: SITA/AP/Tyler Pasciak LaRiviere/Chicago Sun-Times )

Biden v nedeľu vzdal boj o znovuzvolenie v novembrových voľbách a zároveň podporil Harrisovú, ktorá sa chce o nomináciu demokratov usilovať. "Stiahnutie Joea Bidena z americkej prezidentskej kampane je len polovičaté, preto sa mu aj tento ťah, jeho posledný, podaril len napoly. Či to bude stačiť, aby pomohol svojej zástupkyni proti zdanlivo všemocnému Donaldovi Trumpovi, sa ešte len uvidí," napísal Focus.

Podľa týždenníka museli Bidena jeho stranícki priatelia takmer násilne vytlačiť. "Biden už jednoducho ďalej nemôže, je úplne vyčerpaný. Všetci to videli a on sám tiež," uviedol Focus. Bidenovo rozhodnutie, za ktorého ho teraz štátnici z viacerých krajín vrátane Nemecka chvália, ale podľa magazínu dostatočne nepomohlo Harrisovej. Ak by totiž Biden odstúpil aj z prezidentskej funkcie, Harrisová by ho ako súčasná viceprezidentka automaticky podľa ústavy nahradila v kresle hlavy štátu. "Vďaka tomu by skutočne mohla vyniknúť ako náhradníčka číslo jedna," napísal týždenník.

Bidenov krok: Vyslovenie nedôvery Harrisovej

Harrisová je totiž podľa Focusu v Bidenovom tieni a v Demokratickej strane nemá dostatočne silný hlas. Je tak dobre možné, že sa o stranícku nomináciu stretne s niektorým vplyvným senátorom. "Bidenovo polovičaté stiahnutie tak pôsobí ako vyslovenie nedôvery Harrisovej," dodal týždenník.

Bude chcieť kandidovať Obamová?

Viceprezidentkinej ceste k straníckej nominácii sa dnes venuje aj Bild, ktorý je najpredávanejším nemeckým denníkom. Ten označil za zarážajúce, že za Harrisovou sa hneď verejne nepostavil bývalý prezident Barack Obama, za ktorého vlády bol Biden viceprezidentom. "Jednoducho povedané, ak by malo byť podľa Obamu, nemala by Harrisová dostať voľný cestovný lístok," poznamenal Bild. O tom, prečo bývalý prezident Harrisovú nepodporil, možno iba špekulovať. "Možno do závodu predsa len vstúpi jeho manželka Michelle Obamová," dodal denník.

Denník Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) napísal, že poprední americkí demokrati si neželajú automatickú korunováciu Harrisovej, ale otvorený výber, kedy stranícky kandidát vzíde v druhej polovici augusta z hlasovania na zíde demokratov. Denník zároveň poznamenal, že strana bude chcieť vytvoriť dojem jednoty. "Obzvlášť po chaose posledných týždňov" dodal FAZ.

Denník Süddeutsche Zeitung už Harrisovú označuje za pravdepodobnú prezidentskú kandidátku demokratov. "Stojí pred náročnými úlohami. Musí pozdvihnúť svoju stranu, prevziať kampaň, ktorá stráca pôdu pod nohami, a poraziť Donalda Trumpa, ktorý je teraz považovaný za neporaziteľného," uviedol denník.

Trump už získal republikánsku nomináciu do prezidentských volieb a podľa analytikov mu v návrate do Bieleho domu môže pomôcť fakt, že nedávno prežil atentát. Strela vypálená na mítingu v Pensylvánii ho zasiahla do ucha; na exprezidenta zaútočil mladík, ktorého ochranka na mieste zastrelila.