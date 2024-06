Obrovská TRAGÉDIA: Matka išla s deťmi na prechádzku do lesa, zavalil ich zosuv svahu! Chlapec umrel

Na mieste nešťastia zasahovali aj hasiči. (Zdroj: Feuerwehr)

GRAZ - Dve deti v stredu v lese na východ od Grazu zavalil zosunutý svah. Jedno z nich zomrelo, druhé prepravil vrtuľník do nemocnice, informovala agentúra APA s odvolaním sa na políciu. Je mimo ohrozenia života. Pôda sa zrejme uvoľnila po dažďoch z uplynulých dní.

Do lesa neďaleko dedinky Sankt Marein bei Graz sa popoludní vypravila matka so svojimi dvoma deťmi, so sebou vzali ešte ďalšie dve deti. Svah sa zosunul okolo 17.00 h. O život prišiel päťročný chlapec. Ďalšie okolnosti tohto nešťastia zatiaľ nie sú známe. Podľa polície bol vytvorený krízový intervenčný tím, aby pomohol rodičom detí. Na mieste zasahovala skoro stovka záchranárov.

Ďalšie dieťa bolo tiež pochované pod masou zeminy, ale bolo zachránené včas. Záchranársky vrtuľník ho previezol do Fakultnej nemocnice v Grazi.

Hovorkyňa Simone Pfandl-Pichlerová vo štvrtok ráno v reakcii na žiadosť Krone uviedla všetko jasné: „Postihnuté dieťa je na detskej chirurgii, má ľahké zranenia, nie je ohrozené na živote."

V počiatočnom vyhlásení bol starosta hlboko zasiahnutý: „Ľudia v komunite sú neuveriteľne smutní, udalosti prešli srdcom a dušou každého,“ hovorí Franz Knauhs, miestny šéf St. Marein neďaleko Grazu.

Po výdatných dažďoch, ktoré do Štajerska prichádzajú od minulého týždňa, je mnoho svahov podmáčaných a na desiatkach miest v tejto rakúskej spolkovej krajine sa pôda zosunula. Až do dneška sa to obišlo bez obetí. Dážď počas dneška ustal, ale aj naďalej sa očakáva zlé počasie, píše APA.