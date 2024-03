Prvý trestný proces s Trumpom sa začne najskôr v apríli, sudca oznámil odklad

(Zdroj: SITA/AP Photo/Andrew Harnik)

NEW YORK - Newyorský sudca dnes oznámil, že odkladá výber poroty v procese s americkým exprezidentom Donaldom Trumpom vo veci údajného falšovania finančných záznamov. Krok prichádza po tom, ako Trumpovi právnici požiadali o dodatočný čas, aby sa oboznámili s novonadobudnutými dokumentmi. Informovali o tom americké médiá. Hlavné pojednávanie malo podľa doterajšieho plánu začať 25. marca. Po dnešnom rozhodnutí sudcu Juana Merchana je jasné, že sa tak nestane najmenej do polovice apríla, píše agentúra AP.

Na 25. marca namiesto toho sudca naplánoval pojednávanie, kde sa bude preberať otázka dôkazných materiálov novosprístupnených obhajobe. Do fázy výberu poroty zatiaľ nedospela žiadna zo štyroch obžalob, ktorým bývalý americký prezident čelí, zatiaľ čo usiluje o návrat do Bieleho domu. Aj po dnešnom odklade by stále mohlo prvé hlavné líčenie prísť v newyorskej kauze, keďže ostatné procesy zdržiavajú najrôznejšie prieťahy.

archívne video

Vinia ho z falšovania podnikateľských záznamov

V New Yorku je Trump obžalovaný z toho, že po nástupe do prezidentskej funkcie sfalšoval podnikateľské záznamy, aby zakryl skutočnosť, že cez právnika tesne pred voľbami roku 2016 zaplatil 130 000 dolárov pornoherečke známej pod pseudonymom Stormy Daniels. Tá tvrdí, že mala kedysi s Trumpom románik a že peniaze dostala za to, aby o veci v čase vrcholiacej kampane mlčala. Trump vinu na súde odmietol.

Jeho právnici tento týždeň súd požiadali o 90-dňový odklad hlavného pojednávania, keď dostali od úradov k dispozícii desaťtisíce stránok materiálov súvisiacich s prípadom. Prokuratúra potom vo štvrtok reagovala vyjadrením, že by jej nevadil odklad o 30 dní, aby bolo isté, že "obžalovaný má dostatok času prejsť si nové materiály". Nový termín na začatie výberu poroty ihneď sudca Merchan neoznámil.