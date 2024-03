Prieskum ukázal, že Biden vedie pred Trumpom: Takýto má náskok

Joe Biden (Zdroj: SITA/AP Photo/Andrew Harnik))

WASHINGTON - Súčasný americký prezident Joe Biden má pred novembrovými voľbami hlavy štátu nepatrný náskok jedného percentuálneho bodu pred svojím predchodcom Donaldom Trumpom. Vyplýva to z dnes zverejneného prieskumu mienky spoločnosti Ipsos pre agentúru Reuters. Obaja kandidáti si už zabezpečili dostatočný počet delegátov na to, aby získali nomináciu svojich strán do očakávaného súboja o Biely dom.

Približne 39 percent registrovaných voličov uviedlo, že by volilo demokrata Bidena, keby sa voľby konali dnes, zatiaľ čo 38 percent by dalo hlas republikánovi a exprezidentovi Trumpovi. Prieskumu sa tento týždeň zúčastnilo 4 094 Američanov, vrátane 3 356 registrovaných voličov, a štatistická odchýlka podľa Reuters predstavovala 1,7 percentuálneho bodu u všetkých respondentov a 1,8 percentuálneho bodu u registrovaných voličov.

archívne video

Atmosféra v New Yorku po oznámení víťaza prezidentských volieb (Zdroj: Diana Černáková)

Veľa voličov zostáva nerozhodnutých, 11 percent uviedlo, že by volilo iných kandidátov, päť percent povedalo, že by nevolilo, a sedem percent nevedelo alebo odmietlo odpovedať. Reprízu prezidentského duelu z roku 2020 vyhliadajú Američania so značnou nevôľou. Biden je ako prezident veľmi nepopulárny a podľa väčšiny voličov je vo veku 81 rokov príliš starý na výkon funkcie. Sedemdesiatsedemročný Trump zase kandiduje ako prvý obžalovaný exprezident v dejinách USA a nijako neustupuje od polarizujúcej rétoriky, ktorá sprevádza jeho pôsobenie vo vrcholnej politike.

Prieskum zahŕňal množstvo spôsobov merania podpory pre Bidena a Trumpa a väčšina z nich podľa Reuters ukazovala na tesný súboj. Trump mal nepatrný náskok medzi všetkými respondentmi, ale Bidenov náskok medzi registrovanými voličmi bol významný, pretože majú väčšiu pravdepodobnosť, že sa v novembri dostavia k volebným urnám. V siedmich štátoch, kde boli voľby v roku 2020 najtesnejšie, teda v skupine, ktorá by sa v novembri mohla opäť ukázať ako kľúčová, viedol Trump medzi registrovanými voličmi nad Bidenom v pomere 40 percent ku 37 percentám.

Vyššie preferencie patria v posledných týždňoch republikánskemu prezidentovi z rokov 2017 až 2021

Prieskumy z posledných týždňov všeobecne pripisujú vyššie preferencie republikánskemu prezidentovi z rokov 2017 až 2021. Navrch má ako na úrovni celých USA, tak aj vo väčšine štátov, ktoré sú považované za kľúčové, pretože v nich dlhodobo nedominuje jedna politická strana. Práve víťazstvá v jednotlivých štátoch sú pre prezidentskú voľbu rozhodujúce, keďže za ne kandidáti získavajú tzv. voliteľov.

Nezávislého kandidáta v podobe Roberta Kennedyho by podľa prieskumu podporilo 15 percent registrovaných voličov, ak by sa objavil ako tretí kandidát na volebnom lístku, čo je menej ako 17 percent v januárovom prieskume. Zdalo sa, že Kennedy by mohol Trumpovi a Bidenovi odčerpať podobný podiel hlasov, uviedol Reuters.