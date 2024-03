Izraelská paľba údajne zabila 14 ľudí čakajúcich na humanitárnu pomoc: Izrael to poprel

(Zdroj: SITA/AP Photo/Tsafrir Abayov)

Podľa vyhlásenia ministerstva zverejneného v noci na piatok sa obyvatelia zhromaždili na kruhovom objazde v meste Gaza, kde čakali na kamión naložený potravinami, pričom na nich začali strieľať príslušníci izraelských síl. Spravodajca agentúry AFP potvrdil, že videl na mieste niekoľko tiel a ľudí so strelnými zraneniami. Izraelská armáda sa k týmto tvrdeniam bezprostredne nevyjadrila a známe nie sú ani ďalšie okolnosti.

archívne video

Izraelské jednotky vykonávali cielenú operačnú činnosť na jednom z hlavných výcvikových stredísk. (Zdroj: X/IDF)

K podobnej udalosti došlo už aj koncom februára, keď si izraelská streľba do davu Palestínčanov na kruhovom objazde v Gaze údajne vyžiadala až vyše 100 mŕtvych a 750 zranených. Niekoľkotisícový dav sa vtedy rozbehol za kamiónmi s pomocou a dostal sa tak príliš blízko k izraelským tankom, ktorých posádky to vyhodnotili ako bezprostrednú hrozbu.

OSN a humanitárne organizácie zintenzívnili v ostatnom čase svoje varovania pred katastrofálnou situáciou a hladomorom hroziacim najmä na severe Pásma Gazy zničenom bojmi, kam prúdi len málo pomoci. Izrael tento týždeň prisľúbil, že "zaplaví" Pásmo Gazy humanitárnou pomocou, ktorá bude do tejto palestínskej enklávy prichádzať z viacerých smerov a rôznymi spôsobmi. Izraelská armáda pokračuje v ofenzíve zameranej na likvidáciu vojenských kapacít Hamasu, aby toto militantné hnutie nemohlo opäť ohroziť územie židovského štátu. EÚ aj USA zaraďujú Hamas medzi teroristické organizácie.

Izrael poprel, že by jeho vojaci strieľali do davu čakajúceho na pomoc

Izraelská armáda v piatok poprela, že by jej vojaci spustili paľbu do ľudí čakajúcich na humanitárnu pomoc na severe Pásma Gazy. Palestínske ministerstvo zdravotníctva kontrolované Hamasom predtým vyhlásilo, že v dôsledku izraelskej paľby do davu zahynulo 20 ľudí a 155 utrpelo zranenia. Informuje o tom agentúra AFP. "Medializované správy, že izraelské sily zaútočili na desiatky Gazanov na mieste, kde sa distribuovala pomoc, sú mylné," uvádza sa v krátkom vyhlásení izraelskej armády, ktorá uviedla, že celú udalosť "so všetkou vážnosťou analyzuje".