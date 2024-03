USA pracujú na "preklenutí zvyšných rozporov" v dohode Izraela a Hamasu, uviedol Blinken

Antony Blinken (Zdroj: SITA/AP)

"Áno, Hamas predložil protinávrh. Zatiaľ nemôžem ísť do detailov, čo obsahuje, ale môžem povedať jedno: s Izraelom, Katarom, Egyptom intenzívne pracujeme na preklenutí rozporov a pokúšame sa dosiahnuť dohodu," povedal Blinken počas návštevy vo Viedni. Hamas navrhol nové šesťtýždňové prímerie v Pásme Gazy a výmenu niekoľkých desiatok izraelských rukojemníkov za palestínskych väzňov, povedal v piatok predstaviteľ militantného hnutia pre AFP.

Úrad izraelského premiéra Benjamina Netanjahua oznámil, že poslal do katarskej Dauhy delegáciu na ďalšie kolo rozhovorov o zabezpečení prepustenia rukojemníkov z Pásma Gazy. "Myslím si, že to odzrkadľuje šancu a naliehavosť dosiahnuť dohodu, dosiahnuť prímerie, dostať rukojemníkov naspäť, dostať do palestínskej enklávy viac humanitárnej pomoci," povedal Blinken o kroku Izraela poslať delegáciu do Dauhy. Na otázku o možnej izraelskej vojenskej ofenzíve v meste Rafah Blinken odpovedal, že USA tieto plány nevideli. Zopakoval, že Washington chce "jasný a uskutočniteľný plán", ktorý zaistí, že civilisti "budú mimo ohrozenia". Izrael sa zatiaľ odmietal stiahnuť z Pásma Gazy, a tvrdí, že by to pomohlo Hamasu k víťazstvu.