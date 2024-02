Náhoda, či škandalózne odhalenie? Krátko pred smrťou mali navštíviť Navaľného zajatecký tábor Putinoví špióni

Protest pred ruským veľvyslanectvom v Berlíne (Zdroj: TASR/AP/Ebrahim Noroozi)

Smrť kritika Kremľa Alexeja Navaľného v sibírskom zajateckom tábore potvrdil jeho tím. O presných okolnostiach však stále panuje veľa nejasností. Zatiaľ čo ruské úrady tvrdia, že Navaľnyj skolaboval pri prechádzke, existujú aj teórie, že za jeho smrťou stáli blízki spolupracovníci Vladimira Putina. Aktivisti za ľudské práva predpokladajú vraždu a teraz odhalili aj nové podrobnosti.

Súhrn vojny na Ukrajine - deň č. 725 (Zdroj: Facebook/General Staff of the Armed Forces of Ukraine)

Aktivisti za ľudské práva odhaľujú nové podrobnosti o čase krátko pred jeho smrťou

Ruská organizácia Gulagu.net načrtla časovú os Navaľného smrti. Zverejnili to aj britské médiá ako „The Times“ a „The Sun“. Zdá sa, že zamestnanci ruskej tajnej služby navštívili väznicu s názvom „Polárny vlk“ len dva dni pred smrťou kremeľského odporcu. Podľa informácií vypli aj niekoľko sledovacích kamier a odpočúvacích zariadení.

Pre ľudskoprávnu skupinu by bolo zvláštne aj to, ako rýchlo ruské úrady informovali o Navaľného smrti. Tlačová správa bola vydaná len dve minúty po oficiálnom čase smrti v piatok 16. februára o 14:17. Krátko nato bola na štátom kontrolovanom kanáli Telegram uvedená príčina smrti ako krvná zrazenina alebo trombóza. O Navaľného smrti informoval médiá o 14:30 hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. "Toto rýchle načasovanie môže znamenať len jednu vec. Všetko bolo vopred naplánované a koordinované, až po tlačovú správu FSIN (Ruská justičná služba). Minútu po minúte. Sekundu po sekunde," uviedli aktivisti podľa "The Times". Iný zdroj má však iné vysvetlenie rýchlosti zverejnenia smrti: "Myslím si, že Navaľnyj zomrel oveľa skôr, ako bolo oznámené."

Kde je telo Alexeja Navaľného a čo je doteraz známe o príčine smrti?

Po Navaľného tele nebolo spočiatku ani stopy. Podľa medializovaných informácií ho majú uchovávať v okresnej nemocnici v meste Salechard na ďalekom severe Sibíri. Pitva sa ešte neuskutočnila, prinajmenšom od soboty, informoval v nedeľu denník kritický voči Kremľu Novaja Gazeta Europa s odvolaním sa na svojich vlastných informátorov. Navyše, telo mŕtveho má údajne modriny.

Zamestnanec väzenského tábora za polárnym kruhom uviedol, že Navaľného telo bolo na vyšetrenií v meste Salechard, uviedla v sobotu jeho hovorkyňa Kira Jarmyšová. Matka preto spočiatku nedokázala osobne identifikovať telo. Príčina smrti je tiež stále nejasná.

Márnicu v Salecharde, takmer 50 kilometrov od zajateckého tábora, však v sobotu zatvorili. Navaľného právnik sa však ďalej cez kontaktné telefónne číslo vyvesené pri vchode nedostal. „Povedali mu, že v ten deň bol siedmym volajúcim,“ napísala Jarmyšová. "A Alexejovo telo nie je v ich márnici."

Druhému právnikovi povedali, že príčina smrti ešte nie je známa a že bolo vykonané ďalšie histologické vyšetrenie, ktorého výsledky sa očakávajú budúci týždeň, napísala Jarmyšová. "Je zrejmé, že klamú a robia všetko pre to, aby sa vyhli odovzdaniu tela." Právnikom len povedali, že vyšetrovanie neodhalilo „nič kriminálne“. "Neustále klamú a vodia nás v kruhu."