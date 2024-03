ŠOKUJÚCE slová šéfa poľskej diplomacie: V sále zostalo ticho! Vojaci NATO už sú na Ukrajine

Minsiter zahraničných vecí Poľska Radosław Sikorski na Konferencii 25. výročia vstupu Poľska do NATO (Zdroj: X/ Igor Sushko)

Súhrn vojny na Ukrajine - deň č. 744 (Zdroj: Facebook/Генеральний штаб ЗСУ/General Staff of the Armed Forces of Ukraine )

Západné krajiny už niekoľko týždňov diskutujú o zásadnom kroku, ktorý by mohol zmeniť charakter vojny na Ukrajine. Do týchto chvíľ posielal Západ Kyjevu "len" muníciu, zbrane a zbraňové systémy, no Francúzi prišli so zásadným návrhom vyslať do krajiny konfliktu vlastné vojská. "Rusko nám nemôže diktovať, ako by sme mali pomáhať Ukrajincom v najbližších mesiacoch či rokoch. Moskva by nemala vytvárať červené čiary," vyjadril sa francúzsky minister zahraničných vecí Stephane Sejourne.

Reakcia Veľkej Británie

Keby NATO s francúzskym návrhom súhlasilo, znamenalo by to nielen vyslanie európskych vojakov na Ukrajinu, ale priamy stret s Ruskou federáciou v totálnej vojne, čomu sa chce vyhnúť každá krajina sveta. Briti reagovali takmer okamžite, pričom s vyslaním vojsk nesúhlasia. "Západné krajiny by nemali na Ukrajinu posielať vojakov ani pre výcvik miestnej armády. Musíme sa vyvarovať vytváraniu nových cieľov pre Putina. Umiestnenie zahraničných vojakov na Ukrajine je jedným z nich," povedal bývalý britský premiér David Cameron v rozhovore pre Sueddeutsche Zeitung.

(Zdroj: Facebook/General Staff of Armed Forces of Ukraine)

Ostatné krajiny NATO, medzi nimi aj Slovensko, sa prikláňajú k tvrdeniu Veľkej Británie. Francúzi by oficiálnym vyhlásením nezískali potrebnú podporu. Mnohí experti sa domnievajú, že Paríž sa snaží len o zastrašenie Moskvy.

Veľké riziko

Na konferencii pod názvom "25 rokov poľského členstva v Severoatlantickej aliancii", ktorá sa uskutočnila v piatok ôsmeho marca, sa poľský minister zahraničných vecí Radosław Sikorski vyjadril, že vyslanie vojsk už nie je len myšlienka, ale skutok, ktorý sa odohráva. Informuje o tom poľský portál Wiadomości. "Vojaci NATO už sú na Ukrajine. Chcel by som veľmi poďakovať zástupcom tých krajín, ktorí sa rozhodli pre takéto riziko. Oni vedia, ktorí to sú," povedal.

Podżegacz wojenny Radosław Sikorski:

„Żołnierze krajów NATO już są na Ukrainie i chciałbym serdecznie podziękować ambasadorom krajów, które takie ryzyko podjęły." pic.twitter.com/gBgsOz3ZaT — MAG Chaosu - kolejny Wielki Reset konta ;-) (@M7A7G7X) March 10, 2024

Poslanec poľského Sejmu Michał Kobosko mu skočil do reči: "Ale nepoviete to". Sikorski reagoval, "že on to nepovie, na rozdiel od niektorých európskych politikov".

Verejné tajomstvo

Vyjadrenia poľskej diplomacie vyvolali v Rusku vlnu komentárov. Hovorkyňa rezortu diplomacie Maria Zacharova povedala len toľko, že "už to nemohli viac skrývať". Podpredseda ruskej Štátnej dumy a člen hornej komory parlamentu, Konstantin Kosačev uviedol, že NATO je čoraz viac zaťahované do konfliktu na Ukrajine. Informuje o tom web Izvestija. "Sikorského slová nie sú žiadnou neznámou ani novým objavom. Je to verejné tajomstvo. Všetka zodpovednosť za smrť Ukrajincov a personálu západných krajín padne na plecia NATO," dodal na záver.