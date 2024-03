Macron mení rétoriku voči Ukrajine, desí to aj nemeckého kancelára: Európa vstupuje do nového sveta

Francúzsky prezident Emmanuel Macron (Zdroj: SITA/John Thys, Pool Photo via AP)

Francúzsko nedávnym vyhlásením akoby prebralo rolu hlavného odboja v boji proti ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi. Informuje o tom britské BBC. Paríž totiž vyhlásil, že na Ukrajinu plánuje vyslať jednotky NATO, ktoré by sa s najväčšou pravdepodobnosťou zapojili do bojov na fronte. Keďže Severoatlantická aliancia funguje na princípe "všetci za jedného, jeden za všetkých", Francúzi v podstate povedali, že Západ sa aktívne zapojí do vojny na Ukrajine.

Rusko nemôže vyhrať

Ďalšie výroky francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona to len potvrdzujú: "Ak by sa situácia (na Ukrajine) zhoršila, sme pripravení zabezpečiť, aby Rusko túto vojnu nikdy nevyhralo," povedal s tým, že každý, kto obhajuje obmedzenia pomoci Ukrajine, si vyberá porážku. Reagoval tak na vyjadrenia slovenského premiéra Roberta Fica a maďarského kolegu, premiéra Viktora Orbána, ktorí zhodne súhlasia, že na Ukrajinu už nebudú posielať zbrane cez štátne dodávky.

Svoje súčasné slová o možnom vyslaní vojsk sa snaží Macron obhájiť aj vyjadreniami z obdobia tesne po spustení ruskej invázie: "Pred dvoma rokmi sme povedali, že tanky nikdy nepošleme. Ale poslali sme ich. Pred dvoma rokmi sme povedali, že nikdy nepošleme rakety stredného doletu. Aj tie sme napokon poslali."

Voľby sa blížia

Nemecko je súčasnou rétorikou Macrona doslova zdesené, ako sa vyjadril kancelár Olaf Scholz. Iné európskej krajiny, napríklad Poľsko alebo pobaltské štáty, však takýto postup vítajú, pretože tiež považujú Rusko za reálnu geopolitickú hrozbu.

Európske voľby sa blížia a zdá sa, že tvrdá pravica Marine Le Penovej a Jordana Bardellu je pripravená Macrona poraziť. Podľa analytikov je výraznejšia Macronova podpora Ukrajiny jasným signálom jeho odporu voči ruskému režimu, ktorý stavia ako protiváhu voči minulosti Le Penovej a jej spojitosť s Moskvou.

Kritika USA a Nemecka

Macron zmenil svoj politický postoj z mierumilovnej holubice na dravého jastraba. Tvrdil, že až po vyčerpaní všetkého úsilia osloviť protivníka, je možné s konečnou platnosťou povedať, že tento protivník je za hranicou bdelosti. Ďalej dodal, že Rusi posunuli svoju agresiu na úplne novú úroveň.

"Kremeľ za posledné mesiace postavil ruskú ekonomiku do role trvalej vojenskej základne (väčší útlak ruskej opozície a eskalácia kybernetických útokov na Francúzsko a iné krajiny). Keďže Ukrajina vyzerá čoraz viac sužovaná a Spojené štáty už ako spojenec nie sú spoľahlivé, Európa vstupuje do nového sveta, v ktorom sa deje to, čo sme považovali za nemysliteľné," povedala hlava Francúzska. To je podľa Macrona dôvod, prečo sa musia Francúzsko a Európa pripravovať na scenár mentálneho skoku z pohodlia a istôt do novej tvrdej reality. Európa musí byť podľa neho pripravená na vojnu.

Nemecko zastáva však iný postoj. Berlín obviňuje Paríž z bezohľadnej agresivity, pokrytectva (dodávky zbraní sú v skutočnosti oveľa vyššie ako nemecké) a Macronovej veľkoleposti. Francúzi sú názoru, že Nemci sú slepí, keď nevidia, že USA chce z Ukrajiny "bezpečnostný dáždnik".

Varovanie o narušení bezpečnosti

Medzi širokou verejnosťou vo Francúzsku prevláda názor o ukončení bojov. Konkrétne 68 percent populácie je proti vyslaniu západných jednotiek na Ukrajinu. To však priamo odporuje Macronovmu plánu. Francúzi sa stavajú proti Rusku, no aj proti vojne. Macron na to reagoval, že Európania by mali tvrdo premýšľať o svojej bezpečnosti, ktorá môže byť už čoskoro narušená.