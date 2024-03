Rusko vrazilo klin medzi Slovensko a Česko: Takto píšu o nás maďarské médiá

Ilustračné foto (Zdroj: Topky/ Getty Images)

BUDAPEŠŤ - Viaceré významné maďarské médiá si vo štvrtok všimli rozkol medzi Slovenskom a Českom, ktorého príčinou sú rozdielne postoje v zahraničnej politike. Server telex.hu konštatoval, že Rusko vrazilo klin medzi Slovensko a Česko, český premiér Petr Fiala sa so slovenským kabinetom stretnúť nechce.

V Česku sú členovia slovenskej vlády neželanými hosťami, píše v titulku server magyarhirlap.hu, ktorý poznamenal, že je to ďalší nepriateľský krok Prahy voči Bratislave. Podľa servera privatbankar.hu môže nielen maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó mať problémy z toho, že sa stretol so šéfom ruskej diplomacie Sergejom Lavrovom. Plánované česko-slovenské spoločné rokovania vlád sa neuskutočnia. Mohli by na nich rokovať o mnohých témach, avšak zdá sa, že vzájomné vzťahy boli otrávené odlišnými postojmi k rusko-ukrajinskej vojne, píše privatbankar.hu.

Česko v reakcii na zahraničnú politiku SR odložilo česko-slovenské medzivládne konzultácie. Spoločné zasadnutie vlád, ktoré sa malo uskutočniť na prelome apríla a mája v ČR, nebude. Jedným z dôvodov je aj minulotýždňová schôdzka slovenského ministra zahraničných vecí Juraja Blanára so šéfom ruskej diplomacie Sergejom Lavrovom. Po rokovaní vlády to v stredu oznámil český premiér Petr Fiala.