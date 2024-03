Voľby v Rusku neboli slobodné, vyhlásilo Francúzsko: Podobne reagoval aj šéf diplomacie EÚ

Josep Borell (Zdroj: SITA/AP Photo/Francois Walschaerts)

"Tieto voľby boli založené na represiách a zastrašovaní," uviedol Borrell pre novinárov v Bruseli. "Podmienky pre slobodné, pluralitné a demokratické voľby neboli splnené," uviedlo francúzske ministerstva zahraničných vecí. Dodalo, že trojdňové prezidentské voľby sa konali uprostred "zvyšujúceho sa potláčania občianskej spoločnosti a všetkých foriem opozície voči režimu". "Francúzsko vzdáva úctu odvahe mnohých ruských občanov, ktorí nenásilne demonštrovali svoj nesúhlas s týmto útokom na ich základné politické práva," dodal rezort.

Francúzsko ministerstvo zahraničných vecí tiež poukázalo na to, že vo voľbách nebola dovolená kritika vojny na Ukrajine. Kritizovalo Rusko za to, že k voľbám neprizvalo pozorovateľov z OBSE. Rezort zároveň uviedol, že Francúzsko nikdy neuzná výsledky ruských prezidentských volieb z oblastí na juhu a východe Ukrajiny okupovaných Ruskom.

Aj taliansky minister zahraničných vecí Antonio Tajani na sociálnej sieti X uviedol, že voľby v Rusku neboli slobodné či spravodlivé a konali sa aj na nezákonne okupovaných ukrajinských územiach. "Naďalej vyvíjame úsilie na dosiahnutie spravodlivého mieru, ktorý Rusko prinúti ukončiť vojnu agresie voči Ukrajine v súlade s medzinárodným právom," dodal.

Macron Putinovi gratulovať nebude

Francúzsky prezident Emmanuel Macron naznačil, že Putinovi k víťazstvu gratulovať nebude. "... nemôžete niekomu gratulovať k voľbám poznačeným smrťou tých, ktorí bojovali za pluralizmus v Rusku," uviedol Macron pre denník Le Parisien. V prezidentských voľbách v Rusku zvíťazil po sčítaní takmer všetkých hlasov opäť Putin, ktorého podľa ruskej volebnej komisie podporil rekordný počet ľudí. Nezávislí pozorovatelia a odborníci však považujú tohtoročné prezidentské voľby v Rusku za neslobodné a bez politickej konkurencie, keďže v nich nekandidoval žiadny predstaviteľ opozície. Traja kandidáti pripustení k voľbám buď otvorene podporovali Putina, alebo sa držali línie Kremľa

