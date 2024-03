Hamas odmieta požiadavky Izraela, ktorý preto svoj tím do Káhiry nevyšle

(Zdroj: TASR/AP/Tsafrir Abayov)

JERUZALEM - alestínske radikálne hnutie Hamas sa odmietlo zaoberať požiadavkami Izraela, ktorými podmienil účasť svojej delegácie na rokovaniach o novej dohode o prímerí konaných v egyptskej metropole Káhira. Izrael tak v nedeľu svoju delegáciu do Káhiry nevyšle, informoval spravodajský web The Times of Israel (TOI) s odvolaním sa na nemenovaného vládneho úradníka.