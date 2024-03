Počas útoku Hamasu na Izrael došlo k znásilňovaniu obetí

Bojovníci radikálnej teroristickej skupiny Hamas, ktorá operuje v pásme Gazy (Zdroj: X/Maverick Aoko)

NEW YORK — Existujú "oprávnené dôvody domnievať sa", že počas útoku palestínskeho radikálneho hnutia Hamas na Izrael zo 7. októbra minulého roka došlo k znásilňovaniu a že znásilňovaní boli aj rukojemníci, ktorých ozbrojenci následne uniesli do Pásma Gazy. Vyplýva to zo správy, ktorú v pondelok predstavila osobitná predstaviteľka OSN pre sexuálne násilie v konfliktoch Pramila Pattenová. Informovala o tom agentúra AFP.