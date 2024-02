Počet mŕtvych po útoku na dav Palestínčanov pri kamiónoch s pomocou stúpol na 104

Ilustračné foto (Zdroj: SITA/ AP Photo/Hatem Ali)

GAZA - Na najmenej 104 mŕtvych a 750 zranených stúpol počet obetí štvrtkového izraelského útoku na dav Palestínčanov náhliaci sa v meste Gaza ku kamiónom s humanitárnou pomocou. Tvrdí to miestne ministerstvo zdravotníctva ovládané hnutím Hamas, uvádza agentúra AFP.

Hovorca ministerstva uviedol, že stovky ľudí boli zabité a zranené "guľkami okupačných síl" na kruhovom objazde na západe mesta Gaza. Incident nazval "masakrou". Nemenovaný svedok povedal, že kamióny s humanitárnou pomocou sa dostali príliš blízko k izraelským armádnym tankom. Dav tisícov Palestínčanov, sa ku kamiónom rozbehol, keďže sa však priblížil aj k tankom, vojaci začali strieľať. Izraelskí predstavitelia túto informáciu potvrdili. Jeden z nich uviedol, že vojaci považovali Palestínčanov za hrozbu. Hovorca kancelárie izraelského premiéra Benjamina Netanjahua však uviedol, že mnohé z obetí zrazili samotné kamióny s humanitárnou pomocou, pričom nápor Palestínčanov sa snažil rabovať ich náklad. Humanitárne organizácie zintenzívnili v ostatnom čase svoje varovania pred katastrofálnou situáciou a hladomorom hroziacim najmä na severe Pásma Gazy. AFP pripomína, že na severe tejto palestínskej enklávy už došlo k rabovaniu kamiónov s humanitárnou pomocou.

Obyvatelia začali konzumovať aj krmiva pre zvieratá či listy

Tamojší obyvatelia sa v snahe utíšiť svoj hlad uchýlili aj ku konzumácii krmiva pre zvieratá či listov. Hamasom ovládané ministerstvo zdravotníctva v Gaze vo štvrtok oznámilo, že počet palestínskych obetí vojny v Pásme Gazy od 7. októbra prekročil už 30.000. Mesto Gaza a sever palestínskej enklávy boli prvými cieľmi útokov izraelskej armády v odvete za útok Hamasu na Izrael 7. októbra. Teroristi zabili takmer 1200 ľudí, z toho asi 700 civilistov. Do Pásma Gazy zavliekli viac než 240 rukojemníkov. Izrael, odhodlaný vojensky poraziť Hamas, vyzval civilistov žijúcich na severe Pásma Gazy, aby sa evakuovali na juh. Sever bol do veľkej miery zničený, ostáva takmer izolovaný od zvyšku enklávy a prúdi tam len málo humanitárnej pomoci. Podľa humanitárnych organizácií je problém dopraviť pomoc aj do ďalších oblastí. Izraelská armáda v ostatnom čase operuje aj v južnej časti pásma. Podľa Organizácie Spojených národov približne štvrtina z 2,3 milióna Palestínčanov je vystavená hladu.