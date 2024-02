Vojenskí experti bijú na poplach: Ukrajina musí vyhrať vojnu do novembra, inak...

Vojenskí experti sa obávajú priebehu vojny na Ukrajine po novembri tohto roka. (Zdroj: Facebook/General Sraff of Ukrainian Armed Forces)

LONDÝN - Podľa bývalých vojenských predstaviteľov musí Ukrajina vyhrať vojnu proti Vladimirovi Putinovi do novembra. Ak sa to nepodarí, vojna môže mať katastrofálny priebeh.

24. februára 2024 bolo druhé výročie vojny na Ukrajine. Aj 24 mesiacov po vpáde ruských vojsk na susednú Ukrajinu je koniec bojov v nedohľadne. Skupina vysokopostavených vojenských expertov však bije na poplach. Bývalí vojenskí predstavitelia varujú, že Ukrajina musí vyhrať vojnu do novembra 2024. Prečo?

Súhrn vojny na Ukrajine - deň č. 733 (Zdroj: Facebook/General Staff of the Armed Forces of Ukraine)

Vojenskí experti šokujú predpoveďami o vojne na Ukrajine

Dôvodom sú prezidentské voľby v Spojených štátoch, v ktorých proti sebe podľa aktuálnych informácií s najväčšou pravdepodobnosťou opäť nastúpia Donald Trump a Joe Biden. Zatiaľ čo 77-ročný Trump je momentálne na koni a vyhráva jedny primárne voľby za druhými, s Joeom Bidenom to nevyzerá ani zďaleka tak ružovo. Čísla v prieskumoch úradujúceho prezidenta prudko klesajú a už sa špekuluje, že demokrati chcú 81-ročného kandidáta nahradiť iným kandidátom.

Čo však majú voľby v USA v roku 2024 spoločné s vojnou na Ukrajine? Vojenskí experti, s ktorými britský The Sun hovoril, sú toho názoru, že Donald Trump, ak bude znovuzvolený za prezidenta USA, by sa mohol stať kráľom ukrajinskej vojny, ktorý by rozhodoval o víťazstve pre Ukrajinu v novembri 2024 alebo jej porážke.

Trump by mohol stiahnuť americkú podporu z NATO a Ukrajiny

Pretože ak Donald Trump vyhrá voľby, môže stiahnuť podporu Spojených štátov pre Ukrajinu a celé NATO. V minulosti sa 77-ročný muž niekoľkokrát chválil, že ak sa vráti do Bieleho domu, do 24 hodín ukončí vojnu na Ukrajine. Ak by sa však Spojené štáty skutočne stiahli z vojny na Ukrajine, mohlo by to povzbudiť Vladimíra Putina k útoku na iné krajiny v Európe.

Plukovník De Bretton-Gordon pre The Sun povedal, že Európa sa „po novembri nemôže spoliehať na Američanov“. Profesor Anthony Glees, expert na spravodajstvo na Buckinghamskej univerzite, tiež vysvetlil, že je preto nevyhnutné, aby sa Ukrajina dostala do pozície, aby mohla zatlačiť Rusko.