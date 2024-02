Katolícki biskupi v Nemecku zvažujú reformy na pozadí varovaní z Vatikánu

Ilustračné foto (Zdroj: TASR/Karl-Josef Hildenbrand/dpa)

BERLÍN - Predstavitelia katolíckej cirkvi v Nemecku čelia obnovenému sporu s Vatikánom pre navrhované štrukturálne reformy. Ovplyvnilo to aj jarné zasadnutie Nemeckej biskupskej konferencie (DBK), ktoré sa začalo v pondelok v meste Augsburg. Informuje o tom správa z tlačovej agentúry DPA.

Dlhodobý reformný proces v nemeckej katolíckej cirkvi navrhuje, aby laici (bežní veriaci) mali v niektorých inštitúciách rovnaké právomoci ako biskupi. Táto myšlienka však vyvolala kritiku Vatikánu. Traja vysokopostavení kardináli v novom liste adresovanom nemeckým biskupom v pondelok žiadali, aby DBK tieto plány zrušila.

Vatikán vyzval DBK, aby z programu stiahla plánované hlasovanie o Synodálnom výbore. Takéto reformné plány sú podľa neho v rozpore s pokynmi pápeža Františka. Biskup Georg Bätzing, predseda DBK, vyhovel žiadosti o odklad hlasovania. Aj on však vyjadril "údiv" nad listom z Ríma.

Nemeckí biskupi čelia ťažkému rozhodnutiu: Mohli by poslúchnuť Rím a pochovať plány na vytvorenie reformného orgánu. Tým by ale riskovali rozchod s Centrálnym výborom nemeckých katolíkov (ZdK), vplyvnou laickou inštitúciou.

Vo Vatikáne sú obavy v súvislosti s reformou nemeckých katolíkov

Podľa Bätzinga z listu jasne vyplýva, že vo Vatikáne existujú "skutočné obavy" v súvislosti s reformou, ktorú presadzujú nemeckí katolíci, pretože by podkopala autoritu katolíckych biskupov. Bätzing sa však domnieva, že obavy možno do veľkej miery vyvrátiť, a tvrdí, že reformy sú potrebné na posilnenie cirkevných predstaviteľov, pretože ich autoritu už podkopali škandály súvisiace so zneužívaním. Bätzing uznal, že dialóg je potrebný, ale Vatikán podľa neho tento proces zámerne zdržiava.

Aj ZdK vyjadril pobúrenie nad zásahom Vatikánu. "ZdK očakáva, že Synodálny výbor bude plne funkčný na svojom najbližšom zasadnutí v júni," uviedla predsedníčka ZdK Irme Stetterová-Karpová, ktorá je tiež spolupredsedníčkou nemeckej synodálnej cesty.