V Poľsku rezignoval biskup, ktorý kryl prípady sexuálneho zneužívania

Andrzej Dziuba (Zdroj: X/rzeczpospolita)

Andrzej Dziuba, 73-ročný biskup zo stredopoľského mesta Lowicz, rezignoval "na žiadosť Svätej stolice", uviedla apoštolská nunciatúra zastupujúcia Vatikán v Poľsku. Poľské médiá priniesli informáciu, že Dziuba vedel o najmenej dvoch pedofilných kňazoch vo svojej diecéze. Miesto začatia vyšetrovania ich však jednoducho presunul do iných farností.

archívne video

Vatikán podľa apoštolskej nunciatúry identifikoval "problémy" v Dziubovom vedení diecézy, a to "predovšetkým nedbanlivosť pri riešení prípadov sexuálneho zneužívania spáchaného niektorými duchovnými na maloletých". Minulý mesiac Vatikán oznámil aj rezignáciu Andrzeja Dziegu, bývalého arcibiskupa Štetína, ktorý je taktiež zapletený do škandálu týkajúceho sa zakrývania škandálu v súvislosti so sexuálnym zneužívaním.

Ojciec Święty Franciszek przyjął rezygnację bp. Andrzeja Dziuby z posługi biskupa łowickiego. Administratorem apostolskim sede vacante diecezji łowickiej został mianowany biskup pomocniczy tejże diecezji Wojciech Tomasz Osial. https://t.co/vLklEfwcBa pic.twitter.com/d7HtBlrqvW — EpiskopatNews (@EpiskopatNews) March 9, 2024

Pápež František označil boj proti sexuálnemu zneužívaniu v cirkvi za jedno z hlavných poslaní svojho pápežstva a po mnohých rozsiahlych škandáloch trval na politike "nulovej tolerancie", pripomína AFP. Diecéza v meste Lowicz na svojej webovej stránke uviedla, že Dzuiba odchádza do dôchodku, píše agentúra PAP. Samotný biskup doposiaľ nevydal žiadne stanovisko.