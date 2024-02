OSN varuje pred masakrou v dôsledku možného izraelského útoku na Rafah

Ilustračné foto (Zdroj: TASR/AP (AP Photo/Mary Altaffer))

Izrael sa v súčasnosti pripravuje na vpád do Rafahu, mesta na juhu Pásma Gazy na uzavretej hranici s Egyptom, kde je uviaznutých vyše milión vysídlených Palestínčanov. Izraelská armáda tam v pondelok ráno uskutočnila nálet, pri ktorom oslobodila dvoch rukojemníkov a zabila približne 100 ľudí.Griffiths v utorok tvrdil, že Palestínčania v tejto pobrežnej enkláve už trpia v dôsledku "útoku, ktorý svojou intenzitou, brutalitou a rozsahom nemá obdoby" a následky invázie do Rafahu by boli katastrofické.

archívne video

Izraelské jednotky vykonávali cielenú operačnú činnosť na jednom z hlavných výcvikových stredísk. (Zdroj: X/IDF)

V nezvyčajne ostro formulovanom vyhlásení Griffiths vyhlásil, že viac než milión ľudí "sa tlačí v Rafahu a pozerá smrti do tváre". Civilisti v tomto meste podľa neho nemajú dostatok potravín, majú obmedzený prístup k liekom a nemajú sa kam dostať do bezpečia.Hovorca generálneho tajomníka OSN Antónia Guterresa pre BBC uviedol, že OSN dosiaľ nedostala od Izraela plán na evakuáciu civilistov z Rafahu. "OSN sa nebude podieľať na žiadnom násilnom vysídľovaní ľudí," uviedol Stéphane Dujarric.

(Zdroj: SITA/AP Photo/Ohad Zwigenberg)

Šéf Úradu OSN pre koordináciu humanitárnych záležitostí (OCHA) Griffiths dodal, že humanitárni pracovníci pôsobiaci v Gaze sú v dôsledku nedodržiavania práva a zákona "terčom paľby, mieri sa na nich zbraňami, útočí sa na nich a sú zabíjaní".V utorok sa v Káhire obnovili rokovania medzi predstaviteľmi USA, Izraela, Egypta a Kataru s cieľom dosiahnuť prímerie vo vojne medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas.

Griffiths vyjadril nádej, že rokovania budú úspešné, aby sa zabránilo izraelskému útoku na Rafah. Egyptská informačná služba však po utorkovom stretnutí vo vyhláseniach len potvrdila, že existuje riziko eskalácie konfliktu v prípade útoku na mesto a varovala pred dôsledkami konania Izraela.