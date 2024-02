Úmrtie muža na záhadný a zriedkavý vírus: Zlyhanie obličiek aj dýchania, všetko sa to začalo nevinne

Starší muž podľahol zriedkavému ochoreniu, zrejme ho nakazila jeho vlastná mačka (Zdroj: Alaska Department of Health)

JUNEAU - Aljaška potvrdila úmrtie muža na záhadné ochorenie. Muž, ktorý pochádzal z polostrava Kenai na Aljaške sa na chorobu liečil, no koncom januára jej podľahol. Vírusové ochorenie, ktoré je veľmi zriedkavé, malo doteraz iba sedem ľudí.

Starší muž bol otestovaný na kravské kiahne, no výsledky testov neskôr ukázali, že trpel aj takzvanými Aljaška kiahňami. Podľa dostupných informácií trvalo mesiace, kým sa zdravotníkom podarilo zistiť, akým ochorením trpí. K fatálnym následkom mohol mužovi prispieť aj jeho stav imunity, no odborníci si nevedia vysvetliť, kde sa touto zriedkavou chorobou mohol nakaziť, uviedol Times Now.

Muž žil na Aljaške v lese, sám a nikam necestoval. Podľa odborníkov sa ale mohol nakaziť od svojej mačky, ktorá lovila drobné cicavce. S tým sa muž aj priznal, že jeho symptómy začali, keď ho mačka poškriabala. Aljaška kiahne sú vírus, ktorý pochádza z rovnakého rodu ako pravé kiahne, opičie kiahne alebo kravské kiahne. Prvýkrát boli u dospelého človeka identifikované v roku 2015 na Aljaške a najčastejšie sa vyskytujú u malých cicavcov.

Štát Aljaška na svojej webovej stránke uvádza, že prenos týchto kiahní z človeka na človeka doposiaľ nebol dokázaný, no napriek tomu prosia obyvateľov, ak majú kožné lézie, ktoré by mohli byť spôsobené týmto ochorením, aby si postihnutú oblasť prekryli obväzom. Typickými príznakmi okrem kožných lézií sú opuchnuté lymfatické uzliny, bolesť kĺbov a svalov. Hoci väčšinou ochorenie má mierny priebeh a do niekoľkých týždňoch ustúpi, pre ľudí s oslabenou imunitou môže mať smrteľné následky.