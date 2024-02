Bývalý pornoherec odhalil, prečo skončil so svojou kariérou: Nechýbalo veľa a prišiel by o... Au!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

LOS ANGELES - Bývalý pornoherec Christopher Zeischegg pracoval v brandži osem rokov a iba nedávno začal verejne rozprávať o závažných ťažkostiach, ktoré mu spôsobila táto práca. Zároveň popiera, že by bol závislý na liekoch proti erektilnej dysfunkcii.

Pornoherec Danny Wylde je v skutočnosti Christopher Zeischegg a v pornopriemysle pôsobil osem rokov. Na začiatku svojej kariéry zarábal za jednu scénu až 300 dolárov (279 eur). V nasledujúcich rokoch zvýšil honorár na 500 až 700 dolárov (465 až 650 eur). Neskôr dokonca získal zmluvu s produkčnou spoločnosťou, ktorá mu vyplácala 4 000 dolárov (3 782 eur) mesačne, pričom mu stačilo odpracovať len šesť dní. Hoci nakoniec zarábal slušné peniaze a nemusel pracovať veľmi dlho, svojho povolania sa musel vzdať zo zdravotných dôvodov.

Nakrúcanie sexuálnych scén si totiž vyžaduje dlhodobú mužskú erekciu. Tento stav prirodzene trvá niekoľko minút až pol hodiny. Christopher si ju však musel pri natáčaní predlžovať a užíval tabletky proti erektilnej dysfunkcii (ED). Ich pravidelné dávky mu spôsobili priapizmus a trikrát skončil na pohotovosti. Ide o poruchu, pri ktorej penis udržuje dlhšiu, pevnú erekciu bez vhodnej stimulácie. Pri tretej návšteve nemocnice ho lekár varoval pred ničivými vedľajšími účinkami, ktoré mu spôsobí užívanie tabletiek. „Povedal mi, že ak budem pokračovať v užívaní liekov, mohol by som si spôsobiť vážne dlhodobé poškodenie, napríklad nahromadenie tkaniva v penise, čo by mohlo viesť k impotencii. Nasledujúci deň som prestal účinkovať v porne," povedal Christopher pre britský denník The Independent.

Zároveň poprel, že by bol fyzicky závislý na prípravku cialis (liek na liečbu ED), ale myslí si, že mohol byť „psychicky závislý“. Uviedol, že po vysadení lieku nepociťoval žiadne závažné vedľajšie účinky. Poznamenal však, že začal pociťovať úzkosť z výkonu a pred rande si nakoniec cialis vzal. Domnieva sa, že ako muž pred tridsiatkou by ho nemal potrebovať. „Vytvoril som si o sebe takú predstavu a nechcel som svoju partnerku sklamať, aby si myslela, že som v posteli niečo menej ako 'pornohviezda'," uviedol. Po niekoľkých mesiacoch sa začal opäť cítiť dobre aj bez pomoci prípravkov na ED.