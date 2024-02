Východom sa šíri nebezpečné ochorenie: Ochorelo už niekoľko ľudí, odborníci sa obávajú ďalších prípadov!

(Zdroj: gettyimages.com)

„Všetci, ktorí bývate na uliciach Pekinská a Čínska, pokiaľ máte dlhodobo symptómy ako teplota a kašeľ, dajte si urobiť test na legionellu. Dcéru ju lekár potvrdil, dva mesiace kašľala, ani antibiotiká nezabrali. Musel to riešiť pľúcny lekár,“ píše zúfala mamička na sociálnej sieti a vyzýva obyvateľov, aby sa v prípade dlhotrvajúcich problémov dali tiež otestovať. Rovnaké príznaky opísala aj ďalšia suseda, ktorej ochorela dcéra.

Ako informuje košický korzár.sme.sk, už štyri mesiace rieši rovnaké symptómy aj František z Berlínskej ulice v košických Ťahanovciach. „Prvýkrát mi legionellu potvrdili v novembri. Veľa som kašľal, tak ma doktorka poslala na ORL, lebo som mal problém aj s uchom a tam mi z krvi zistili legionellu. Dostal som desaťdňové antibiotiká s tým, že ďalší test mi urobia minimálne šesť týždňov po antibiotikách,“ uviedol František.

Kontaminovaná voda vo vodovodnom potrubí

Podľa odborníkov môže v tomto prípade ísť o kontaminovanú vodu z vodovodu. Hoci lekári sa domnievali, či sa pacienti nechodili niekde kúpať, prípadne či nepoužívali vodu na chate, prípadne v inom rekreačnom zariadení, pacienti sa priznali, že nikde neboli, no v Košičiach pili teplú vodu z vodovodu.

Nebezpečná najmä pre starších obyvateľov

Práve legionella pneumophila sa množí pri teplotách vody medzi 35 a 45 stupňami Celzia. Všeobecní lekári sa preto rozhodli testovať pacientov, u ktorých trvá nešpecifický kašeľ dlhšie ako desať dní. Od novembra ich zaznamenali okolo desať, uviedla ORL lekárka Alena Klemová. Upozorňujú, že pacientov už sú aj z iných častí mesta, vrátane Starého Mesta. Nebezpečná môže byť najmä u starších ľudí, u ktorých sa môže pridružiť zápal pľúc.

Čo robiť ako prevenciu?

Obozretní by mali byť obyvatelia Košíc nielen pri pitnej tečúcej vode, ale dôslední by mali byť aj pri čistení klimatizácie, a to aj v aute. Starosta sídliska Ťahanovce sa už v spolupráci s Tepelným hospodárstvom Košice rozhodol, že vyzistia, kde všade je potrebné odobrať vzorky vody a tie následne otestujú. Tepelné hospodárstvo Košice informovalo, že nepredpokladajú, že by bol problém na ich zariadeniach a rozvodoch, no krátkodobé prehriatie vody na 70-80 stupňov Celzia by v tomto prípade mohlo pomôcť. Rovnako odporúčajú odborníci v bytoch, v ktorých nikto nebýva aspoň raz týždenne odpustiť vodu zo spŕch a kohútikov.