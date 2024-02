Veľké problémy pre Moskvu: Čínska banka sa pripojila k sankciám proti Rusku: Hrozí logistický kolaps

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

PEKING/MOSKVA - Čínsky finančný ústav Chouzhou Commercial Bank zastavil všetky vyrovnania platieb ruským firmám. S odkazom na svoje zdroje to tvrdí ruský denník Vedomosti. Finančný dom, ktorý je jedným z hlavných zúčtovacích kanálov pre ruských dovozcov, sa musí riadiť nariadením amerického prezidenta, inak by mu podľa agentúry Reuters hrozili sankcie. Podľa denníka je teraz v hre riziko logistického kolapsu a ruské importy do Číny sa zastavia.