Správa OSN o Severnej Kórei upozorňuje na značný nárast jej obchodov s Ruskom

OSN (Zdroj: TASR/AP (AP Photo/Mary Altaffer))

NEW YORK - Severná Kórea, ktorá je celosvetovo značne izolovaná, doviezla vlani výrazne viac tovaru a rozšírila svoje obchody s novým partnerom Ruskom.

"Celkový zaznamenaný objem obchodu v roku 2023 prekonal celkový objem z roka 2022, pričom znovu bola jeho súčasťou aj veľká škála zahraničných výrobkov, z ktorých niektoré možno charakterizovať ako luxusný tovar," píše sa v tajnej správe odborníkov OSN, ktorú mala DPA možnosť čítať v New Yorku.Dovoz takéhoto luxusného tovaru je však v autoritárskej krajine zakázaný. Známe je aj to, že Severná Kórea (KĽDR) sa počas pandémie koronavírusu do veľkej miery pred svetom uzavrela – obchodovanie sa takmer úplne zastavilo.

Dodávky zbraní do Ruska

Dovoz však už v septembri 2023 stúpol na 1,4 miliardy dolárov, pritom za celý rok 2022 to bolo len 911 miliónov dolárov, uvádza sa v správe OSN. Podľa nej je zďaleka najväčším obchodným partnerom Severnej Kórey Čína.Do jesene 2023 stúpol už aj obchod s Moskvou, a to na objem 28 miliónov dolárov – okrem sankcionovaného tovaru. Medzi ten patria dodávky zbraní do Ruska, o ktorých sa správa tiež zmieňuje.

Vodca KĽDR Kim Čong-un (Zdroj: SITA/Korean Central News Agency/Korea News Service via AP)

Na Severnú Kóreu sú uvalené rozsiahle sankcie OSN a zákazy dovozu, dôvodom sú jej jadrové a raketové programy. Táto správa je prvou z dvoch výročných dokumentov vypracovaných komisiou expertov. Odovzdali ju Bezpečnostnej rade OSN koncom minulého týždňa.Vodca KĽDR Kim Čong-un navštívil Rusko vlani v septembri a stretol sa s prezidentom Vladimirom Putinom. Obaja sa dohodli na rozšírení spolupráce vo "všetkých oblastiach". To viedlo k výrazne zosilnenej spolupráci medzi oboma krajinami.

Biely dom v októbri oznámil, že Severná Kórea poslala do Ruska vyše 1000 kontajnerov vojenskej výzbroje a munície určených pre ruskú vojnu na Ukrajine.V správe OSN sa takisto spomínajú kontajnery a aj možné dôkazy o ich dodaní, pričom sa odvoláva na vysokopostaveného zástupcu "členského štátu".Satelitné zábery, už zverejnené vládou USA, údajne zachytávajú dve lode plaviace sa pod ruskou vlajkou, ktoré prevážajú kontajnery zo severokórejského prístavného mesta Rason do mesta Dunaj v Rusku. Potom kontajnery prevážali po železnici do skladu ruskej munície neďaleko ukrajinskej hranice.Experti OSN zdôraznili, že nemôžu overiť, čo sa v kontajneroch nachádzalo.