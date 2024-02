Exprezident Mongolska sa pustil do Putinovým rečí o veľkom Rusku: Absurditu ukázal mapou legendárnej ríše

Cachjagín Elbegdordž a Vladimir Putin si podávajú ruky počas stretnutia v roku 2017. (Zdroj: profimedia.sk)

MOSKVA - Pre Vladimira Putina je to jasné: Ukrajina vlastne patrí Rusku. Šéf Kremľa to odôvodňuje aj historicky. Cachjagín Elbegdordž, exprezident Mongolska, teraz dal jasne najavo, aké absurdné sú tieto tvrdenia.

Počas rozhovoru s kontroverzným moderátorom americkej talkshow Tuckerom Carlsonom sa opäť vyjasnili veľmocenské fantázie Vladimíra Putina. Šéf Kremľa použil historické mapy, aby vysvetlil, že Ukrajina je vlastne ruské územie, čím odhalil skutočný dôvod svojej invázie, ktorá trvá od februára 2022. To spôsobilo výsmech na internete. Cachjagín Elbegdordž, exprezident Mongolska, uviedol Putina do rozpakov na X (predtým Twitter) tým, že jeho hrubé teórie zredukoval na absurditu.

Zosmiešnil Putinove teórie

Ako ukazuje Elbegdordž aj s historickými mapami, Mongolská ríša v 13. a 14. storočí za vlády Džingischána a jeho potomkov expandovala okrem iného aj do dnešnej Číny, Kórey, Iránu, Arabského polostrova, Turecka a dokonca aj z časti na Ukrajinu a do Ruska. Podľa Putinovho argumentu by Mongolsko malo mať na tieto oblasti nároky aj dnes. Elbegdordž však o mape dodal: "Po Putinovom prejave. Našiel som historickú mapu Mongolska. Nebojte sa. Sme mierumilovný a slobodný národ."

After Putin’s talk. I found Mongolian historic map. Don’t worry. We are a peaceful and free nation🌏 pic.twitter.com/w5c2Hr0cQK — Mongol Tsakhia ELBEGDORJ (@elbegdorj) February 11, 2024

Výsmech pre Vladimira Putina sa oslavuje online

Na X je mongolský exprezident oslavovaný za zlomyseľný príspevok proti Putinovi. „Tweet roka – a je tu február,“ píše sa tam okrem iného. „Takto vyhráte propagandistický boj,“ je ďalší komentár. A ďalší používateľ píše: "Rešpekt pre humor." Cachjagín Elbegdordž bol prezidentom svojej krajiny v rokoch 2009 až 2017. Silne sa angažoval za demokratizáciu Mongolska. Štát teraz hraničí s Ruskom na severe a Čínou na juhu a má rozlohu okolo 1 564 000 štvorcových kilometrov (19. miesto na svete).