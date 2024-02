Sopečná erupcia prerušila dodávky teplej vody na polostrove Reykjanes

(Zdroj: SITA/AP Photo /Marco Di Marco)

Láva, ktorá začala ráno vytekať zo zlomu, podľa ministerstva zasiahla potrubie zásobujúce teplou vodou región Sudurnes, kde žije približne 28.000 ľudí. Tamojších obyvateľov a podniky preto vyzvalo, aby šetrili elektrinou a vodou. Bez teplej vody zostalo i neďaleké medzinárodné letisko Keflavík. Jediným dostupným zdrojom do opravenia potrubia tak zostáva teplá voda skladovaná v nádržiach. Za normálnych okolností môžu nádrže zásobovať oblasť tri až šesť hodín, pri obmedzení spotreby by to mohlo byť šesť až 12 hodín.

Stovky slabých zemetrasení

Miesto najnovšej erupcie, ktorá sa začala okolo šiestej hodiny ráno miestneho času, leží približne štyri až päť kilometrov severne od rybárskeho mestečka Grindavík a dva až tri kilometre západne od elektrárne Svartsengi, ktorá zásobuje elektrinou približne 30.000 ľudí na polostrove Reykjanes. V rovnakej oblasti došlo k erupciám aj 18. decembra a 14. januára. Väčšinu z približne 4000 obyvateľov Grindavíku preventívne evakuovali už 11. novembra. Domov sa mohli vrátiť 22. decembra, no využila to len hŕstka z nich. Séria slabých zemetrasení — niekedy aj stovky za deň — v tom čase vytvorila veľké trhliny v cestách, domoch a budovách.

Pri erupcii z 18. decembra láva mestečko minula, no 14. januára sa trhlina otvorila priamo na jeho okraji a láva prenikla do ulíc, kde zapálila tri domy. Obyvatelia sa od druhej erupcie môžu vrátiť domov len na krátke návštevy. Láva pri štvrtkovej erupcii vystrekovala v niektorých oblastiach do výšky 50 - 80 metrov a oblak sopečného plynu vystúpil do výšky asi tri kilometre, informoval Islandský meteorologický úrad. Väčšina lávy podľa neho tečie v súčasnosti smerom na západ a zdá sa, že prietok je o niečo menší ako na začiatku erupcie z 18. decembra. Po najnovšej erupcii museli opäť uzatvoriť aj neďaleké svetoznáme geotermálne kúpele Modrá lagúna a evakuovať všetkých hostí. Láva sa počas dňa vyliala aj na prístupovú cestu ku kúpeľom.