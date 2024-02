Desivý prípad chlapčeka (4): Takmer ho zabil tento obľúbený nápoj, rodičia, POZOR, nekupujte ho!

(Zdroj: Getty Images)

Obľúbená pochúťka najmä u detí spôsobila Albiemu vážne zdravotné problémy. Po vypití ľadovej triešte okamžite skolaboval. Albie sa k obľúbenému nápoju dostal na bowlingu. Práve tam skúsil prvý krát jahodovú ľadovú triešť. Už po pol hodine sa začal cítiť unavene a rozrušene. Rodiča si ihneď všimli, že s ich synom niečo nie je v poriadku, vinu však zvaľovali najskôr na náročný program v škole, uviedol DailyMail.

„Mysleli sme si že je unavený a má za sebou dlhý týždeň v škole. Keď nastupoval do auta, stále vravel že je unavený. Fyzicky sa nedokázal ani udržať bdelý, hlava mu stále padala,“ upresnila mama. Krátko na to sa u chlapca začali prejavovať aj halucinácie a sebapoškodzovanie. Chlapec sa začal škriabať na tvári ale aj krku.

Four-year-old becomes second child in weeks to collapse and almost die from drinking slushy drinkhttps://t.co/3ziEfVvvU7 — LADbible (@ladbible) February 5, 2024

Inštinkt matky však ani v tomto prípade nesklamal. Albieho vzala a utekala s ním do najbližšej nemocnice. „Nedokážem si ani spomenúť, či vôbec vtedy dýchal. Keď som ho niesla v náručí, bol mimoriadne slabý a v bezvedomí. Triasol sa, snažili sme sa ho zobudiť, no on nereagoval,“ dodala. Doktori potvrdili, že pokiaľ by sa s ním rodičia nedostavili do nemocnice, prípad by naozaj skončil fatálne. Zároveň uviedli, že po konzumácii ľadovej triešte sa u Albieho vyvinula takzvaná glycerolová intolerancia. Práve tá sa môže objaviť u akéhokoľvek dieťaťa a spôsobiť hypoglykémiu, teda nízku hladinu cukru a následne stratu vedomia. Upresnili, že deti do minimálne štyroch rokov by podobné nápoje nemali vôbec konzumovať.

Medzi hlavné príznaky glycerolovej intolerancie patrí aj zvracanie a bolesti hlavy, ktoré rodičia môžu zle vyhodnotiť ako črevnú chrípku alebo prechladnutiu. Pri starších deťoch platí rovnako, že tohto nápoja nesmú vypiť niekoľko za deň, pri malých deťoch už 350 ml môže spôsobiť mimoriadne vážne komplikácie ako to bolo v prípade Albieho.