Túžila po vysnívanej postave: Za krajšou figúrou odišla na operáciu do Turecka, o pár hodín prišla o život

Morgan Ribeiro chcela byť konečne štíhla. (Zdroj: TikTok)

Morgan Ribeiro (†20) chcela byť konečne štíhla, a tak sa rozhodla pre operáciu žalúdočného bypassu v Turecku. Britka musela za zákrok zaplatiť okolo 3000 eur. Podelila sa o svoje nadšenie z výletu na Tiktoku. "Môj posledný príspevok pred operáciou na chudnutie - uvidíme sa na druhej strane," napísala. Mladá žena, ktorú roky šikanovali pre jej váhu, zaplatila za operáciu životom. Informuje o tom Daily Mail.

Prípad vyvolal pobúrenie vo Veľkej Británii. Morganovej matka sa obrátila na vládu a žiadala viac informácií o nebezpečných operáciách.

Infarkt a umelá kóma

Tri mesiace pred operáciou absolvovala Morgan virtuálnu konzultáciu s tureckou spoločnosťou, ktorá pobyt a operáciu organizovala. Počas zákroku jej odobrali desať centimetrov tenkého čreva. Všetko prebehlo úspešne, povedali potom lekári. Morgan sa teda vybrala na cestu domov.

Jej stav sa však v lietadle rapídne zhoršoval. Sťažovala sa na veľké bolesti a mala horúčku. Cítila sa tak zle, že lietadlo muselo zastaviť v srbskom hlavnom meste Belehrad, aby Morgan mohla dostať lekársku starostlivosť.

Ukázalo sa, že pri zákroku mala poranené tenké črevo. Morganovej diagnostikovali otravu krvi v dôsledku infekcie.

To, čo začalo ako výlet do nového života, sa skončilo katastrofou. Po infarkte bola Morgan uvedená do indukovanej kómy, z ktorej sa už neprebudila.

Operácia bypassu žalúdka na rýchle chudnutie

Pri operácii bypassu žalúdka sa okrem skrátenia tenkého čreva zmenšuje aj veľkosť žalúdka. Výsledkom je, že sýtosť sa dostaví skôr, z jedla sa absorbuje menej energie a kilá ubudnú.

Morgan mohla nechať tento postup vykonať v Spojenom kráľovstve - ak by bola pripravená dlho čakať. Ale ona sa na to necítila. Jej netrpezlivosť ju stála život.