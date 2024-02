Škandál v agentúre, ktorú podporovalo aj Slovensko: Prepojenia na Hamas! EÚ aj USA okamžite reagujú

Bojovníci radikálnej teroristickej skupiny Hamas, ktorá operuje v pásme Gazy (Zdroj: X/Maverick Aoko)

GAZA - Pracovníci agentúry OSN pre palestínskych utečencov (UNRWA) sa pravdepodobne podieľali na únose Izraelčanky, prevážali muníciu či telo mŕtveho izraelského vojaka a zapojili sa aj do vlaňajšieho útoku na juhoizraelský kibuc. Vyplýva to z dokumentu americkej vlády, ktorého podrobnosti zverejnil portál The Times of Israel.