Irak odsúdil americký dronový útok v Bagdade

Ilustračné foto (Zdroj: Facebook/General Staff of the Armed Forces of Ukraine )

BAGDAD - Irak vo štvrtok odsúdil stredajší americký dronový útok na proiránske milície v Bagdade. Podľa miestnej vlády je medzinárodná vojenské koalícia v Iraku vedená Spojenými štátmi "faktorom nestability". Informuje o tom agentúra DPA.