Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov (Zdroj: SITA/AP Photo/Alexander Zemlianichenko)

Americká vláda sa priamo zúčastňuje konfliktu, vyvoláva jeho pokračovanie a čoraz viac sa doň zamotáva. Ale to nezmení výsledok vojny, povedal Peskov. Ruská vláda opakovane hovorí, že veľa úmrtí je spôsobených tým, že Západ pomáha ukrajinskej armáde brániť sa.

Súhrn vojny na Ukrajine - deň č. 711 (Zdroj: Facebook/General Staff of the Armed Forces of Ukraine)

Vzájomné útoky dronov

V sobotu večer boli opäť hlásené vzájomné útoky dronov a rakiet. Došlo k poškodeniu objektov infraštruktúry. "Požiar vypukol vo Volgogradskej ropnej rafinérii v dôsledku havárie zostreleného dronu," uviedol v sobotu v telegrame guvernér postihnutého ruského regiónu Andrej Bočarov. Plamene boli rýchlo uhasené. K úmrtiam ani zraneniam nedošlo.

Ruské ministerstvo obrany podľa vlastného vyjadrenia zostrelilo celkovo sedem bezpilotných lietadiel, najmä na hraniciach s Ukrajinou. Druhá strana hlásila v sobotu večer 14 dronov a dve rakety. Útoky boli namierené predovšetkým proti energetickej infraštruktúre v Dnepropetrovsku.

Požiare, výpadky elektriny

Hoci armáda uviedla, že bolo zneškodnených deväť dronov, vypukli dva požiare. "Takmer 15 000 ľudí v regióne je bez elektriny, ako aj dve tepelné elektrárne v Kryvyj Rih, ktoré slúžili 43 000 ľuďom," uviedol vojenský guvernér Serhij Lysak. Električková doprava vo veľkom meste sa čiastočne prerušená a viaceré domácnosti momentálne nemajú vodu.