Motoristov na čerpacej stanici v Rakúsku zaskočila extrémne nízka cena paliva: Úsmevný dôvod!

(Zdroj: Getty Images)

archívne video

Krátka hadica na pumpe

Návštevníci čerpacej stanice na Prager Strasse v rakúskej obci Horn zažili niečo, čo by potešilo nejedného motoristu. Kvôli chybe pracovníka sa jedno z palív predávalo za mimoriadne nízku cenu, informuje rakúska mediálna spoločnosť ORF. Motoristi si tak od pondelka (29.1.) večera do utorka rána mohli natankovať za bezkonkurenčnú sumu 1,169 eur za liter namiesto plánovaných 1,691 eur.

Nie je preto žiadnym prekvapením, že na čerpaciu stanicu rýchlo zavítalo množstvo motoristov, čo viedlo k dopravným zápcham. Čitateľ rakúskeho denníka Heute bol jedným z nich. Do nádrže sa mu vďaka chybe pracovníka podarilo natankovať 21 litrov nafty za 24,58 eur. Ako vysvetlil, natankoval by aj doplna, no nádrž na jeho vozidle bola v tom čase poloprázdna. Denník tiež informuje, že niekoľko motoristov prišlo na čerpaciu stanicu s kanistrami.

Chybu si pracovníci čerpacej stanice všimli až v utorok ráno. Okamžite ju napravili a v súčasnosti už motoristi tankujú pohonnú hmotu za správnu sumu. Avšak tí, ktorí si v priebehu 12 hodín stihli natankovať lacnejšie, nemusia nič doplácať.